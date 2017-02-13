Из списка исключены предприятия, которые не экспортировали в Россию продукты в течение последних трех лет. В отношении других предприятий разрешение остановлено. Оно осталось лишь у E-piim, сообщил Ветеринарно-продуктовый департамент.

В качестве причины Россельхознадзор назвал то обстоятельство, что эти предприятия в течение длительного срока не поставляли в Россию продукцию и необходимо вновь проверить их на соответствие российским требованиям.

Еврокомиссия направила в Россельхознадзор письмо, в котором предъявило требование о прекращении необоснованных ограничений.