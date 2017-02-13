Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

13. Февраль 2017 17:15
Чем живет нынешняя Беларусь? Как строятся ее отношения с Западом? Почему, с одной стороны, говорят об обострении отношений Минска и Москвы, а с другой – о ключевом значении Беларуси в случае войны между Россией и НАТО? Какую позицию сейчас занимает Александр Лукашенко и что повлек бы за собой приход к власти в Беларуси прозападного правительства?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с оппозиционным белорусским политиком, бывшим кандидатом в президенты и политзаключенным Андреем Санниковым.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.
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