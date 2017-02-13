Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с оппозиционным белорусским политиком, бывшим кандидатом в президенты и политзаключенным Андреем Санниковым.

Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.