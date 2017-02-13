Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Китайская спортсменка по прыжкам на лыжах с трамплина Чан Синьюэ на проходившей в Словении тренировке к чемпионату мира во время прыжка с трамплина упала головой вниз.

До отталкивания Чан потеряла равновесие и полетела головой вниз, приземлившись на дорожку для разбега и проскользив по склону вниз.

К счастью, китаянка отделалась лишь легкими повреждениями. После инцидента судьи долго спорили о том, как засчитать столь короткий прыжок, поскольку такие короткие прыжки в системе оценок не предусмотрены. В итоге ей засчитали результат в 40 метров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлыжипадениетрамплин
мнение
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:06
Кинг Конг на улицах Таллинна: агрессивный водитель вывел дорожные разборки на новый уровень (видео) (2)
18:58
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете
18:45
Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту (1)
18:29
Гигантский завод Tesla может появиться в Финляндии (1)
18:22
14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!
18:18
«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?
18:04
Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте
18:00
Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали
17:52
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз
17:32
Завтра будет самый теплый день на этой неделе
17:20
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов (11)
17:15
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство? (4)
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
17:01
Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"
16:57
Занимательная статистика: кто на ком женится, сколько длится брак и сколько шансов у Валентина и Валентины
16:53
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий (1)
16:45
Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:45
Власти Украины готовятся объявить ЧП в энергетике
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
Все новости
LimonЦеликом
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

18:22
14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
KrasotkaЦеликом
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете

Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)
15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:54
Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!
SportsЦеликом
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Губерниев:

Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

16:18
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

11:17
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? (2)
Погода
Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту

Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту (1)

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Кинг Конг на улицах Таллинна: агрессивный водитель вывел дорожные разборки на новый уровень (видео)

Кинг Конг на улицах Таллинна: агрессивный водитель вывел дорожные разборки на новый уровень (видео) (2)

Таллинн принимает меры по экономии энергии

Таллинн принимает меры по экономии энергии

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(11)
Кинг Конг на улицах Таллинна: агрессивный водитель вывел дорожные разборки на новый уровень (видео)(2)
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий(1)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(4)
Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!(1)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Лавров: пора задуматься о децентрализации Украины(23)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees