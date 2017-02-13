Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

До отталкивания Чан потеряла равновесие и полетела головой вниз, приземлившись на дорожку для разбега и проскользив по склону вниз.

К счастью, китаянка отделалась лишь легкими повреждениями. После инцидента судьи долго спорили о том, как засчитать столь короткий прыжок, поскольку такие короткие прыжки в системе оценок не предусмотрены. В итоге ей засчитали результат в 40 метров.