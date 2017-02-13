Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

До отталкивания Чан потеряла равновесие и полетела головой вниз, приземлившись на дорожку для разбега и проскользив по склону вниз.
К счастью, китаянка отделалась лишь легкими повреждениями. После инцидента судьи долго спорили о том, как засчитать столь короткий прыжок, поскольку такие короткие прыжки в системе оценок не предусмотрены. В итоге ей засчитали результат в 40 метров.
Nocoj v TVD Saporo in Ljubno,od koder je pogumna Kitajka spodaj.Pa tudi o ponovnih nabornikih na Hrvaškem,drogah med mlad. politiki in kitih pic.twitter.com/tosJCJ1ty6— Slavko Bobovnik (@SBobovnik) February 11, 2017