Глава города Томас Хяюрю уверен, что Tesla разместит производство аккумуляторов именно в Финляндии. Tesla недавно сообщила о том, что следующий аккумуляторный завод будет построен в Европе, пишет Yle.

Миллиардные инвестиции помогли бы открыть тысячи новых рабочих мест. Министерство труда и занятости поддерживает стремления города Вааса.

"Мы связались с Tesla, и сейчас внимательно изучаются все детали и критерии, на основе которых будет принято окончательное решение. Финляндия - стабильная страна. Сюда безопасно инвестировать. У нас одно из лучших в мире школьное образование. Здесь хорошо владеют английским. У нас обширные минеральные ресурсы и одни из лучших в мире специалисты в области энерготехнологий. Финляндия имеет все шансы", - заверил мэр Вааса.