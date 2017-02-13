Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту

На первых порах 21-летний Карл Кристьян арестован на срок до двух месяцев, передает ERR.ee.

Уроженца Йыгева Карла Кристьяна подозревают в самовольном вторжении, применении физического насилия и попытке убийства. Ранее он наказывался в уголовном порядке - в 2011 году ему дали три месяца условно за избиение несовершеннолетнего сверстника.

В 12:50 в субботу полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин ворвались в чужую квартиру на улице Раатузе и с ножом напали на находившихся в ней трех человек. Полиция задержала мужчин в возрасте 21 и 20 лет, которых прежде всего поместили в арестный дом протрезвляться. В результате нападения пострадали женщины в возрасте 23 и 30 лет и 25-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в Клинику Тартуского университета.

В попытке убийства подозревается только 21-летний мужчина. Требовать ареста его подельника прокурор не счел необходимым.

В ночь на субботу молодые люди пьянствовали в том же доме, и их выгнали из квартиры. Решив отомстить хозяину квартиры, парни купили в магазине кухонные ножи и вернулись назад. Но, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, они перепутали квартиры и ворвались к посторонним людям.

В случае обвинительного приговора наказание за попытку убийства может составить до 15 лет тюрьмы.