Организатор

Rus.Postimees связался с организатором акции Сергеем Чаулиным, который сообщил, что подготовка к организации шествия действительно ведется, однако никакой двухдневной акции не планируется.

"Если нам не изменят маршрут, шествие будет проходить по центру города, если маршрут изменят, то будет, как и в прошлом году. Если и там не разрешат - тогда посмотрим", - сказал Чаулин, добавив, что все зависит от разрешения полиции.

Чаулин заметил, что пока все находится на стадии переговоров и согласования: "У нас еще много переговоров будет вестись с ветеранскими организациями и со всеми остальными общественными организациями, которые хотят участвовать в праздновании 9 мая. Так что мы заранее начинаем готовиться к 9 мая. Пока еще ничего конкретного я сказать не могу, потому что это все пока еще на стадии переговоров. А то, что два дня будет "Бессмертный полк" - нет, что вы!"