Эстония закупит крупнокалиберные боеприпасы на 60 млн евро

«Покупка боеприпасов является критической инвестицией в усиление реальной боеспособности Эстонского государства», - подчеркнул Цахкна в интервью BNS.

Министр указал на важность того, чтобы наряду с плановым долгосрочным развитием боеспособности, у правительства была бы возможность пополнения боеприпасов и в более ускоренном темпе, чем это предусмотрено программой развития государственной обороны.

По словам Цахкна, для этого правительство и создает программу инвестиций в государственную оборону. Сохранение инвестирования минимум двух процентов ВВП в оборону, расходы на прием союзников и программа инвестиций в гособорону составляют, по его замечанию, «три столпа расходов Эстонии на оборону».

«Суть программы пересматривается ежегодно в ходе составления бюджетной стратегии. Суммарный объем первой программы инвестиций в оборону составляет как минимум 60 млн евро в течение трех лет, средства будут направлены на покупку боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии», - отметил Цахкна.

Министр добавил, что повышение боеспособности Сил обороны утверждено на период с 2013 по 2022 годы, исходя из Программы развития государственной обороны и носит системный характер.