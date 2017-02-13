Майлис Репс: исключение в изучении эстонского языка может затронуть лишь отдельные школы

«Количество этих школ мы ограничили, исключение будет предоставлено лишь некоторым из них. Речь идет самое большее о трех-четырех школах, не больше», - сказала Репс, отвечая на вопросы депутатов. По ее словам, в противном случае исключение может стать системой.

«В противном случае мы получим системные изменения, последствия которых мы сейчас не готовы оценить с точки зрения языковой политики, как и то, насколько мы сможем подготовиться к переходу на более высокие языковые ступени», - добавила министр.

В программе действий правительства Центристской партии, СДПЭ и Союза Отечества и Res Publica (IRL) говорится о проведении пилотной программы, «с обещанием, что при проведении педагогически обоснованного гибкого языкового и предметного обучения в определенных многоязычных гимназиях, наряду с углубленным изучением эстонского языка, выпускники гимназий к шестому году обучения овладеют языком на уровне С1».

Две Таллиннские русскоязычные гимназии подали ходатайство о предоставлении им исключения, позволяющего им отклониться от требуемого в гимназиях 60-процентного объема обучения на эстонском языке при условии, что к окончанию гимназической ступени выпускники овладеют эстонским не на требуемую сейчас ступень В2, а на С1.

Репс подчеркнула, что министерство будет внимательно отслеживать успехи школ, получивших право на исключение и в случае отсутствия результатов тут же приостановит проект.

«В этом и заключается смысл инициативы — если та или иная школа захочет доказать, что в сотрудничестве с Министерством образования она способна быстрее и успешнее добиться лучших результатов, если мы прислушаемся к ним, то мы готовы на это. Насколько успешным окажется проект, мы будем следить за этим каждый год, практически, все время», - заверила министр.

Репс добавила, что до сего времени ни одно из ходатайств такого рода не получило поддержки местного самоуправления и не поступило на рабочий стол правительства.

Кроме того, в министерстве еще не готовы программы, в соответствии с которыми в школах, попросивших об исключении, будет вестись преподавание эстонского языка.

Министр заверила, что предоставление исключения не означает, что правительство собирается менять Закон об основной школе и гимназии, в котором определены объемы учебной работы на уроках эстонского языка. Репс подчеркнула, что правительство Юри Ратаса не намерено менять принципы внешней политики, политики безопасности, языковой политики и политики гражданства.