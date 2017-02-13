Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Майлис Репс: исключение в изучении эстонского языка может затронуть лишь отдельные школы

BNS
BNS
/
/
:

Вероятное исключение в изучении эстонского языка в русскоязычных школах может затронуть менее пяти школ, при этом процесс будет вестись под постоянным контролем, заверила министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), в понедельник отвечая на вопросы депутатов в Рийгикогу.

«Количество этих школ мы ограничили, исключение будет предоставлено лишь некоторым из них. Речь идет самое большее о трех-четырех школах, не больше», - сказала Репс, отвечая на вопросы депутатов. По ее словам, в противном случае исключение может стать системой.

«В противном случае мы получим системные изменения, последствия которых мы сейчас не готовы оценить с точки зрения языковой политики, как и то, насколько мы сможем подготовиться к переходу на более высокие языковые ступени», - добавила министр.

В программе действий правительства Центристской партии, СДПЭ и Союза Отечества и Res Publica (IRL) говорится о проведении пилотной программы, «с обещанием, что при проведении педагогически обоснованного гибкого языкового и предметного обучения в определенных многоязычных гимназиях, наряду с углубленным изучением эстонского языка, выпускники гимназий к шестому году обучения овладеют языком на уровне С1».

Две Таллиннские русскоязычные гимназии подали ходатайство о предоставлении им исключения, позволяющего им отклониться от требуемого в гимназиях 60-процентного объема обучения на эстонском языке при условии, что к окончанию гимназической ступени выпускники овладеют эстонским не на требуемую сейчас ступень В2, а на С1.

Репс подчеркнула, что министерство будет внимательно отслеживать успехи школ, получивших право на исключение и в случае отсутствия результатов тут же приостановит проект.

«В этом и заключается смысл инициативы — если та или иная школа захочет доказать, что в сотрудничестве с Министерством образования она способна быстрее и успешнее добиться лучших результатов, если мы прислушаемся к ним, то мы готовы на это. Насколько успешным окажется проект, мы будем следить за этим каждый год, практически, все время», - заверила министр.

Репс добавила, что до сего времени ни одно из ходатайств такого рода не получило поддержки местного самоуправления и не поступило на рабочий стол правительства.

Кроме того, в министерстве еще не готовы программы, в соответствии с которыми в школах, попросивших об исключении, будет вестись преподавание эстонского языка.

Министр заверила, что предоставление исключения не означает, что правительство собирается менять Закон об основной школе и гимназии, в котором определены объемы учебной работы на уроках эстонского языка. Репс подчеркнула, что правительство Юри Ратаса не намерено менять принципы внешней политики, политики безопасности, языковой политики и политики гражданства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАисключениемайлис репсрусские школыэстонский язык
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:51
Майлис Репс: исключение в изучении эстонского языка может затронуть лишь отдельные школы
20:38
Эстония закупит крупнокалиберные боеприпасы на 60 млн евро
20:21
Организатор "Бессмертного полка": никакой двухдневной акции не планируется
19:32
Смотрите новый видеопроект нашего портала «Ремонт с Кристиной»
19:06
Кинг Конг на улицах Таллинна? Дорожные разборки вышли на новый уровень (6)
18:58
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете (1)
18:45
Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту (1)
18:29
Гигантский завод Tesla может появиться в Финляндии (1)
18:22
14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!
18:18
«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?
18:04
Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте
18:00
Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали
17:52
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз
17:32
Завтра будет самый теплый день на этой неделе
17:20
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов (18)
17:15
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство? (11)
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
17:01
Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"
16:57
Занимательная статистика: кто на ком женится, сколько длится брак и сколько шансов у Валентина и Валентины
16:53
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий (1)
Все новости
LimonЦеликом
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

18:22
14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
KrasotkaЦеликом
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете

Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете (1)

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)
15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:54
Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!
SportsЦеликом
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Губерниев:

Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

16:18
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

11:17
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? (2)
Погода
Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту

Суд разрешил арестовать мужчину, устроившего резню в Тарту (1)

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Организатор

Организатор "Бессмертного полка": никакой двухдневной акции не планируется

Кинг Конг на улицах Таллинна? Дорожные разборки вышли на новый уровень

Кинг Конг на улицах Таллинна? Дорожные разборки вышли на новый уровень (6)

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Кинг Конг на улицах Таллинна? Дорожные разборки вышли на новый уровень(6)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(18)
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий(1)
Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!(1)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(4)
Топ комментариев
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Лавров: пора задуматься о децентрализации Украины(24)
В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся(21)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees