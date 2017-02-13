Пожилой мужчина погиб под колесами поезда

Вопрос читателя: почему нельзя следить за передвижениями поездов в режиме реального времени?

«На портале Peatus.ee написано, что за движением поездов можно следить в режиме реального времени, но на самом деле поезда не выводятся на экран вовсе, только расписание. Хотя когда-то Edelaraudtee позволял увидеть, как далеко от станции находится прибывающий поезд. Почему больше нельзя следить за движением поездов в реальном времени?», - спрашивает читатель портала Tarbija24.