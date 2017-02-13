Пожилой мужчина погиб под колесами поезда

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры полиции, погибшим оказался мужчина 75 лет. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить работающим на месте полицейским.
Из-за происшествия некоторое время было нарушено движение поездов, однако около 22 часов полиция разрешила совершившему наезд поезду Палдиски – Таллинн продолжить движение. Также из-за несчастья задерживается поезд Рийзипере – Таллинн.
Полиция напоминает, что около железной дороги необходимо быть особенно внимательными, тем более, в темное время суток.