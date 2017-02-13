Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Видеотрансляция разрушающейся в США плотины

"Интерфакс"
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Онлайн-трансляции района дамбы Оровилл в США появились в интернете.

На видео в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как вода постепенно из одноименного озера постепенно подмывает конструкции плотины.

Из-за угрозы прорыва резервного водосброса в этом районе Калифорнии предписано эвакуировать почти 190 тысяч человек.

Сразу несколько небольших городов оказались под угрозой затопления после затяжных дождей, в результате которых уровень воды в озере достиг критического. Основной водосброс, как выяснилось, пострадал от эрозии, и власти были вынуждены осуществить экстренный сброс воды с через резервный водосброс. Однако в нем была обнаружена промоина, вода стала переливаться через край.

Опасаясь, что резервный водосброс не выдержит, 12 февраля местные власти начали эвакуацию жителей.

Как сообщает Associated Press, в понедельник 13 февраля уровень воды в озере постепенно начал снижаться, и вода уже не переливается через край водосброса. Однако угроза затопления остается, специалисты ждут светлого времени суток, чтобы изучить образовавшуюся промоину.

Крупнейшая в США дамба высотой 235 метров расположена на озере Оровилл, примерно в 240 км к северо-востоку от Сан-Франциско. В субботу 11 февраля из-за ее переполнения властям пришлось впервые за 50 лет существования плотины воспользоваться резервным водосбросом.

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