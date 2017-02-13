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Советник Трампа по нацбезопасности Флинн подал в отставку

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Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Fox News.

"Майкл Флинн ушел в отставку", - говорится в сообщении.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, пишет New York Times со ссылкой на источник, близкий к администрации Дональда Трампа.

Ранее сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника президента США по национальной безопасности с послом РФ. В частности, сенаторов интереовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России. Поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн, ранее отрицавший факт переговоров, позже извинился за это в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом.

Также демократическое меньшинство в сенате потребовало отстранить советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна от работы с секретной информацией до завершения независимого расследования относительно его разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком.

Белый дом сообщил, что Трамп "полностью доверяет Флинну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Флинн в декабре прошлого года контактировал с российским послом, однако сообщения СМИ о содержании их беседы являются неверными.

Трамп принял отставку Флинна и назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга исполняющим обязанности помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает ТАСС.

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