Как сэкономить на отоплении жилья зимой: несколько хитростей от эксперта

Эти маленькие хитрости позволят вам сохранить в доме тепло и деньги, пишет Tarbija24. Отметим, что некоторые советы будут эффективны преимущественно для владельцев батарей с регулятором.

Заполните зазоры окон и дверей. Уже это поможет сэкономит деньги. Для этого пункта даже не нужны особенные умения, все с этим справятся.

При выходе из дома выключайте все приборы для кондиционирования воздуха. Всего одно движение при выходе из дома поможет сэкономить крупную сумму.

Потолочный вентилятор должен вращаться по часовой стрелке. Летом хорошо, когда потолочный вентилятор вращается против часовой стрелки, поскольку это создает приятный ветерок, который охлаждает. Зимой следует направить потолочный вентилятор против часовой стрелки, поскольку таким образом теплый воздух будет внизу.

Исследуйте свой дом с помощью термической камеры, чтобы узнать, где происходят самые большие теплопотери. Квалифицированный эксперт может стоить дорого, но если выслушать его советы и придерживаться им, можно сэкономить в перспективе крупную сумму.