Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Каждый второй житель Эстонии замечал или испытал на себе офисную романтику1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В последнем опросе CV Keskus.ee, в котором участвовало более 3000 работников из различных сфер деятельности Эстонии, каждый второй респондент признался, что замечал в офисе романтические отношения между коллегами или даже сам испытал нечто подобное.

«Международные исследования показали, что более половины работников испытали на работе какие-либо романтические отношения», – сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. «По всей видимости, третья часть работников нашла свою вторую половину именно на работе».

По словам Хенри Аувяэрта, в ходе проведенного нашими южными соседями исследования выяснилось, что и 38% жителей Латвии имеют опыт служебных романов. Из последнего опроса CV Keskus.ee выяснилось, что в Эстонии офисные романтические отношения испытали 16,6% отвечавших, а замечали их у коллег 28,4% отвечавших. Исследование показало, что больше всего в служебные романы вступают работники обучающих курсов и специалисты по работе с персоналом (28%), работники сферы маркетинга и рекламы (25%), сферы механики (21%), питания (21%) и торговли (20%).

Исследование также показало, что мужчины более склонны вступать в служебные романы, чем женщины: романтические отношения на работе испытали 20,6% мужчин и 13,3% женщин. Однако именно женщины лучше замечают отношения между коллегами (31,5% женщин и 24,2% мужчин).

«В ходе прошлогоднего исследования CV Keskus выяснилось, что каждый второй соотечественник выполнял сверхурочную работу, а это значит, что очень много времени мы проводим в обществе коллег, поэтому столь большое количество романтических отношений неудивительно, ведь мы берем с собой на работу свои лучшие качества», – сказал Хенри Аувяэрт. «Поскольку растущий дефицит рабочей силы влияет и на нагрузку сегодняшних работников, то это может означать и рост романтических сверхурочных».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАофисработаромантикаэстония
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