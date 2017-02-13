Несколько недель назад в интервью газете министр сказал, что, в соответствии с его идеей, ведомства переедут из Таллинна в полном составе. «Если переводить ведомство из Таллинна, то в полном составе. Метания между двумя местами работы приведут к ненужному дублированию», - сказал Корб тогда.

В наибольшей мере переезд затронет работников Министерства образования и науки, поскольку Корб хочет переправить в Тарту в общей сложности 339 работников целевых учреждений Innove и Archimedes. В то же время, он предлагает вернуть из Тарту в Таллинн 232 работников министерства.

Вторым по масштабу переезда учреждением может оказаться Академия внутренних дел, 165 работников которой должны будут перебраться на работу в Ида-Вируский уезд.

Почти 150 работников департамента социального обеспечения переедут в Пайде, Фонд развития предпринимательства — в Раквере, государственное учреждение Riigi Kinnisvara AS — в Йыхви и департамент шоссейных дорог — в Пярну.

144 работника Института развития здоровья переедут из Таллинна в Хаапсалу и 118 сотрудников Земельного департамента — в Тарту.

Численность перемещаемых в другие регионы Эстонии сотрудников других ведомств составит менее сотни человек.