Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Из Таллинна в другие регионы страны должны будут переехать 25 госучреждений1

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Министр по делам государственного управления Михаил Корб представил правительству план, в соответствии с которым из Таллинна в другие регионы и города страны должны будут переехать 25 государственных учреждений, пишет Postimees.

Несколько недель назад в интервью газете министр сказал, что, в соответствии с его идеей, ведомства переедут из Таллинна в полном составе. «Если переводить ведомство из Таллинна, то в полном составе. Метания между двумя местами работы приведут к ненужному дублированию», - сказал Корб тогда.

В наибольшей мере переезд затронет работников Министерства образования и науки, поскольку Корб хочет переправить в Тарту в общей сложности 339 работников целевых учреждений Innove и Archimedes. В то же время, он предлагает вернуть из Тарту в Таллинн 232 работников министерства.

Вторым по масштабу переезда учреждением может оказаться Академия внутренних дел, 165 работников которой должны будут перебраться на работу в Ида-Вируский уезд.

Почти 150 работников департамента социального обеспечения переедут в Пайде, Фонд развития предпринимательства — в Раквере, государственное учреждение Riigi Kinnisvara AS — в Йыхви и департамент шоссейных дорог — в Пярну.

144 работника Института развития здоровья переедут из Таллинна в Хаапсалу и 118 сотрудников Земельного департамента — в Тарту.

Численность перемещаемых в другие регионы Эстонии сотрудников других ведомств составит менее сотни человек.

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