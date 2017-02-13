В доме по адресу Лийкури, 8а, можно купить парковочное место как владельцу квартиры, так и любому, как выясняется, человеку со стороны. В доме 150 квартир и 200 парковочных мест. Парковка крытая, оборудована шлагбаумом с пультом.

Надо сказать, что это очень хорошая бизнес-идея. Человека можно понять. Судите сами: квартиры в этом доме стоят от 105 до 150 тысяч евро. Стоимость одного квадратного метра – минимум 1534 евро. Но можно купить за 3000 евро место на парковке в крытом гараже. Площадь – 13 квадратных метров. Охрана, освещение. Два места – почти как однокомнатная квартира в Ласнамяэ. И все это удовольствие – за 6000 евро! Плюс, конечно, ремонт и обустройство, но все равно недорого.

Досконально неизвестно, сколько времени прошло с того момента, как предприимчивый человек построил стены и оборудовал там милое жилище, до того, как это все обнаружили. Но вполне возможно, что будь он поскромнее и не так явно воровал бы электричество у соседа, он бы еще долгое время наслаждался удобствами.

Член правления КТ Лийкури, 8а, Тийна Аэсма говорит, что до суда они не хотели бы комментировать эту историю в прессе.

«На парковке есть освещение, и он начал красть электричество у соседа , – поясняет председатель. – Так получилось, что над его местами на парковке проходила и труба с водой. Он врезал в нее свою трубу. Туалет и душ были подключены к сточной канализации».

Сейчас дела обстоят так: товарищество дало владельцу этих парковочных мест время, чтобы ликвидировать незаконную постройку. И если ситуация не изменится, намерено обращаться в суд.

«Все это, конечно, незаконно, – подчеркивает Тийна Аэсма. – Можно было бы сломать, и все. Но у нас цивилизованное государство, и мы будем решать проблему цивилизованными методами и по закону».

Пообщаться с предприимчивым мужчиной журналистам не удалось.

Читайте статью целиком на mke.ee.