Хорошие материалы слишком дороги, дешевые - недолговечны. Но, как пишет Kodu, нашлись народные умельцы, предложившие интересные декоративные решения из совсем, казалось бы, бросовых материалов. Смотрите сами!

Подставки под бокалы

Фото: www.curbly.com

Они бывают самой оригинальной формы и разнообразных расцветок, изготовлены из разных материалов. Некоторые имитируют кафель, но стоят значительно дешевле керамической плитки. Крепятся на клей, при желании сверху их можно покрыть лаком, что создаст защиту от влаги и придаст блеск. На фото - стеклянные плитки с зеркальным эффектом.

Винные пробки

Фото: www.curbly.com

Многие любители вина собирают пробки от бутылок. Если их накопилось много, нарежьте пробки поперек на кружки и наклейте на стену. Оригинально, правда? Лак будет уместен и при этом варианте.

Старые тарелки

Фото: designsponge.com

Возьмите тарелки, которыми уже не пользуетесь, безжалостно разбейте их и выложите из вашей новой "плитки" подходящий узор. Используйте подходящую по цвету затирку.