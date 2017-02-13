Таблица: выбираем шоколадные конфеты на День Святого Валентина и сравниваем их цены
Шоколад является самым популярным подарком на День Святого Валентина. Портал Tarbija24 сравнил цены шоколадных конфет в коробках. Смотрите таблицу!
Шоколад является самым популярным подарком на День Святого Валентина. Портал Tarbija24 сравнил цены шоколадных конфет в коробках. Смотрите таблицу!
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Мне не нравится идея перевести на эстонский язык все школы и заодно детсады. Не потому, что я против того, чтобы знать эстонский, – я как раз всеми руками и ногами «за». Просто есть в этой идее нечто абсолютно иррациональное. Чтобы знать эстонский, русскому здесь необязательно ходить в эстонский детсад или эстонскую школу. Как обычно, это вопрос цели, средств – и альтернативных издержек.
История может казаться чудесным оружием, пока она не обращена против тебя. Именно это грозит Кремлю в сотую годовщину революции 1917 года, пишет Эдвард Лукас.
Правда ли, что результат конкурса предопределен? Прямой эфир: 11.00
Кто на крыше - хулиган или пострадавший?
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Перерасход почти 20 000 евро
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