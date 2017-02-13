В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?

Тийна Эйнстейн говорит, что пенсионер должен подавать декларацию о доходах в том случае, если за текущий год с его пенсии и заработной платы было удержано меньше предусмотренного законом подоходного налога. Например, если его пенсия и зарплата за год составляют 4740 евро и работодатель не удерживал подоходный налог.

Также пенсионер должен подавать декларацию о доходам, если было удержано больше предусмотренного законом подоходного налога или он хочет использовать дополнительные отчисления или налоговые возвраты. «Советую пенсионерам, которые сомневаются, должны ли они подавать декларацию о доходах или нет, связаться с нами», - сказала Эйнстейн в интервью Järva Teataja.