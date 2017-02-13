Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

Как показал опрос Halens, лишь 1.1% жителей Эстонии считают, что они зависимы от шопинга, а 9.2% скорее согласны с этим утверждением. «В ходе анализа полученных данных мы были удивлены тому, что лишь сравнительно небольшое число жителей Эстонии, а именно – 10%, считают себя шопоголиками или, как минимум, признают, что склонны к этому. В то же время 28% опрошенных признают, что хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки: 10% - раз в месяц, 13.2% – несколько раз в месяц, 5% - еженедельно или чаще», - комментирует Светлана Элсон, управляющий директор Consortio Fashion Group Baltic.

По мнению Элсон примечательно, что немногие респонденты готовы признать за собой склонность к шопоголизму, тогда как замечают этот порок у своих друзей, знакомых и коллег. Больше половины (52.5%) респондентов утверждает, что их знакомые ежемесячно и чаще совершают незапланированные траты. Этот показатель почти в два раза выше, чем в том случае, когда респонденты описывали свое поведение.

«Как показал опрос, жители Эстонии не задумываются о том, насколько им необходим тот или иной товар, в основном при покупке одежды и деликатесов. В ходе опроса, 32% респондентов указали, что в качестве незапланированной покупки они приобретают красивую одежду, 19.4% жителей Эстонии склонны импульсивно приобретать украшения и обувь, а 16% любят побаловать себя деликатесами», - рассказывает Элсон.