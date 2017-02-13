Количество больных нарвитян растет, несмотря на то, что общее число официально зарегистрированных жителей Нарвы хронически сокращается и в этом году перевалило ниже психологической планки 60 тысяч, из них людей пенсионного возраста - порядка 15700 человек.

Количество в Нарве людей трудоспособного возраста с выявленными недостатками в здоровье разных степеней тяжести выросло за три последних года с 2498 до 3139, то есть почти на на 26 процентов. Чаще присутствуют множественные нарушения, то есть целый комплекс болезней, но особого внимания заслуживает, как говорится, внутреннее здоровье головы.

Число жителей Нарвы в трудоспособном возрасте с умственной отсталостью выросло за последние три года со 171 до 219 человек, что не объяснить общим старением населения, поскольку речь в данном случае идет только о 18-65-летних. Планомерное за три года увеличение количества пациентов с психическими расстройствами с 528 до 625 человек объяснить тоже трудно. Например, только в течение одного 2016 года данный показатель вырос на 40 человек.

Среди несовершеннолетних жителей Нарвы подобные виды заболеваний, естественно, не так распространены, но уверенный рост показателя за последние годы тут тоже наблюдается: число детей и подростков с диагностированной умственной отсталостью выросло с 13 до 21, а с психическими расстройствами - с 25 до 46.

В Нарвской больнице руководитель клиники экстренной медицины Пилле Летюка пару лет назад комментировала означенные тенденции словами о том, что нет общей причины для всех возрастных групп пациентов. На конкретный вопрос, есть ли повод для общественного беспокойства, Летюка говорила: "Есть повод считать, что лучше диагностируются вещи, которые раньше не диагностировались".

Старший врач психиатрического отделения Нарвской больницы и признанный эксперт Валдур Пюкс успокоил, что ничего страшного в действительности он не наблюдает. Он отметил, что во всем мире больше внимания уделяется статистике по конкретно тяжелым психическим заболеваниям - обширным психозам, шизофрении в том числе. "По поводу шизофрении давным-давно известно и сто раз перепроверено, что ею болеет один процент населения, независимо от цвета кожи, образования и так далее. Один процент - это, как говорится, отдай и не греши. В этом смысле Нарва тоже не исключение".

Доктор Пюкс полагает, что цифры статистики растут из-за невротических нарушений и депрессивных состояний людей. "Человек погрустил две недельки, получил название заболевания - "невротическое нарушение", вот тебе и статистика". Кроме того, в последние годы очень распространены нарушения сна, по поводу которых люди стали часто обращаться к врачам.

"Как ни включишь радио или телевизор - везде одни пожары, катастрофы и прочее, и прочее. Это все тоже неблагоприятно влияет на психику людей", - добавил руководитель психиатрического отделения.