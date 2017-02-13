Из-за перехода со старого календаря на новый февральская революция началась по нашему текущему календарю 7 марта, а октябрьская - в ноябре.

В то же время, касающиеся календаря вопросы отступают перед историографическими сложностями. 1917 год безусловно важен - министр образования России Владимир Мединский назвал его важнейшим историческим событием после воскресения Христа. Планируется провести грандиозный парад. Но что именно будет отмечать современная Россия?

Крах династии Романовых? Конец кровопролития Первой мировой войны? Продлившийся шесть месяцев краткий эксперимент в области политических свобод под руководством Александра Керенского? Или беспощадный и бессовестный триумф Ленина и Троцкого и последовавшие за ним семь десятилетий власти коммунистов?

Со всеми из этих событий связаны проблемы. Если вы радуетесь падению Романовых, вы косвенно признаете провал их рецепта из православия, самодержавия и народности. Он помешал России стать современным промышленным государством с сильным средним классом и независимыми институтами. Это звучит слишком знакомо для многих россиян последних лет, которых раздражает стагнационный и жесткий режим Путина.

Керенский также проблематичен. Его и его коллег-реформистов можно упрекнуть в неэффективности или назвать их всего лишь путчистами. Но, критикуя их идеи, вы косвенно поддерживаете их соперников.

Особенно сложно хвалить большевиков. Иностранцы могли бы отметить их кровожадность, но для российских властей важнее все остальное. Их экономическое мышление было катастрофическим, чрезмерно стремящимся к уравниванию и пуританским. Это проблема для страны, крайне богатые жители которой печально известны своим транжирящим стилем жизни. Коммунисты притесняли православную церковь (которая является идеологической опорой путинского режима) и верили в предоставление языковых прав национальным меньшинствам (что с точки зрения современной России является губительным).

Один из вариантов - отнестись к 1917 году нейтрально, рассматривать события того времени в качестве переломного момента в истории, который нуждается в изучении и осмыслении, а не распределении почета и вины. Именно так большинство европейских стран рассматривает травматичные события прошлого, например, реформацию. Смысл не в том, чтобы выяснить, кто был прав, а в том, чтобы понять, что произошло, и добиться того, чтобы мы не повторяли те же ошибки.

Если кремлевские историократы попытаются поступить так же, они тем самым создадут себе целый ряд новых проблем. Если относиться к 1917 году как к нейтральному объекту исследования, почему бы не поступить так же с Большим террором, пактом Молотова-Риббентропа, созданием советской империи после 1945 года или неспособностью десталинизировать страну после смерти диктатора?

Поиск ответов на эти вопросы неловким образом упирается прямо в порог Кремля. За ними даже могут последовать вопросы о связях между советской КГБ и современными российскими службами безопасности; о том, что произошло после 1991 года с добытыми Коммунистической партией деньгами; о том, кто организовал в 1999 году взрывы жилых домов, которые так удачно напугали российский народ и за пару месяцев сделали неизвестного ранее господина Путина самым популярным политиком России?

Проще всего в качестве ответа было бы, разумеется, обвинить во всем иностранцев. Именно это в своем последнем выпуске делает газета «Комсомольская правда», утверждающая, что Ленин, Троцкий и другие были всего лишь орудием в руках злонамеренных и склонных к вмешательству западных (германских и британских) глав разведки. В этом нет логики, но это отлично сочетается с общим подходом пропагандистской машины Кремля, которая изображает Россию окруженной злобными и лживыми врагами крепостью. А я тем временем успею 7 марта поднять бокал в честь отважного, обреченного на провал Керенского.