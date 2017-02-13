Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эдвард Лукас: годовщина 1917 года - головная боль для Владимира Путина2

BNS
BNS
/
/
:

История может казаться чудесным оружием, пока она не обращена против тебя. Именно это грозит Кремлю в сотую годовщину революции 1917 года, пишет в своей колонке в BNS Эдвард Лукас.

Из-за перехода со старого календаря на новый февральская революция началась по нашему текущему календарю 7 марта, а октябрьская - в ноябре.

В то же время, касающиеся календаря вопросы отступают перед историографическими сложностями. 1917 год безусловно важен - министр образования России Владимир Мединский назвал его важнейшим историческим событием после воскресения Христа. Планируется провести грандиозный парад. Но что именно будет отмечать современная Россия?

Крах династии Романовых? Конец кровопролития Первой мировой войны? Продлившийся шесть месяцев краткий эксперимент в области политических свобод под руководством Александра Керенского? Или беспощадный и бессовестный триумф Ленина и Троцкого и последовавшие за ним семь десятилетий власти коммунистов?

Со всеми из этих событий связаны проблемы. Если вы радуетесь падению Романовых, вы косвенно признаете провал их рецепта из православия, самодержавия и народности. Он помешал России стать современным промышленным государством с сильным средним классом и независимыми институтами. Это звучит слишком знакомо для многих россиян последних лет, которых раздражает стагнационный и жесткий режим Путина.

Керенский также проблематичен. Его и его коллег-реформистов можно упрекнуть в неэффективности или назвать их всего лишь путчистами. Но, критикуя их идеи, вы косвенно поддерживаете их соперников.

Особенно сложно хвалить большевиков. Иностранцы могли бы отметить их кровожадность, но для российских властей важнее все остальное. Их экономическое мышление было катастрофическим, чрезмерно стремящимся к уравниванию и пуританским. Это проблема для страны, крайне богатые жители которой печально известны своим транжирящим стилем жизни. Коммунисты притесняли православную церковь (которая является идеологической опорой путинского режима) и верили в предоставление языковых прав национальным меньшинствам (что с точки зрения современной России является губительным).

Один из вариантов - отнестись к 1917 году нейтрально, рассматривать события того времени в качестве переломного момента в истории, который нуждается в изучении и осмыслении, а не распределении почета и вины. Именно так большинство европейских стран рассматривает травматичные события прошлого, например, реформацию. Смысл не в том, чтобы выяснить, кто был прав, а в том, чтобы понять, что произошло, и добиться того, чтобы мы не повторяли те же ошибки.

Если кремлевские историократы попытаются поступить так же, они тем самым создадут себе целый ряд новых проблем. Если относиться к 1917 году как к нейтральному объекту исследования, почему бы не поступить так же с Большим террором, пактом Молотова-Риббентропа, созданием советской империи после 1945 года или неспособностью десталинизировать страну после смерти диктатора?

Поиск ответов на эти вопросы неловким образом упирается прямо в порог Кремля. За ними даже могут последовать вопросы о связях между советской КГБ и современными российскими службами безопасности; о том, что произошло после 1991 года с добытыми Коммунистической партией деньгами; о том, кто организовал в 1999 году взрывы жилых домов, которые так удачно напугали российский народ и за пару месяцев сделали неизвестного ранее господина Путина самым популярным политиком России?

Проще всего в качестве ответа было бы, разумеется, обвинить во всем иностранцев. Именно это в своем последнем выпуске делает газета «Комсомольская правда», утверждающая, что Ленин, Троцкий и другие были всего лишь орудием в руках злонамеренных и склонных к вмешательству западных (германских и британских) глав разведки. В этом нет логики, но это отлично сочетается с общим подходом пропагандистской машины Кремля, которая изображает Россию окруженной злобными и лживыми врагами крепостью. А я тем временем успею 7 марта поднять бокал в честь отважного, обреченного на провал Керенского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путинкремльреволюцияроссияэдвард лукас
По теме
Путин и Трамп встретятся в рамках G-20 в июле

Путин и Трамп встретятся в рамках G-20 в июле

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на "двадцатке" в Германии, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей, сообщает "Интерфакс". Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом 3

Президент России Владимир Путин объявил о своей готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы российского государства, такая встреча могла бы состояться в столице Словении – Любляне.
Это Путин виноват: украинский министр обвинил Россию в провокациях против Романа Зозули

Это Путин виноват: украинский министр обвинил Россию в провокациях против Романа Зозули 2

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве прокомментировал ситуацию с нападающим футбольного клуба "Бетис" Романом Зозулей, которого испанские и немецкие болельщики обвинили в поддержке нацизма. Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений

Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений 1

Журналисты узнали новые подробности телефонных переговоров президентов России и США, состоявшихся 28 января. В частности, по информации агентства Reuters, Дональд Трамп не понял вопроса Владимира Путина о возможности продления действующего договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START). Путин извинился перед Эрдоганом за смертельный

Путин извинился перед Эрдоганом за смертельный "дружественный огонь" 1

Президент России Владимир Путин принес извинения турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, по ошибке нанесла удар по военным Турции, убив трех человек и еще 11 ранив, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких ВС.
мнение
limon.ee
с праздником!
limon.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:09
Рийгикогу образовал комиссию для решения кризиса рождаемости
12:05
Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду
12:02
Узнайте, кто победил в конкурсе фотографий и выиграл ужин в ресторане MIX!
11:56
Если ведомства переедут в провинцию, сотни чиновничьих мест займут новые люди
11:56
Мы уже знаем, где сегодня отметить День Святого Валентина! Говорят, что там будет жарко и уютно!
11:55
Telia и Starman следят за своими клиентами
11:52
До и после: что произошло с квартирой со стенами цвета вырви глаз после ремонта
11:52
Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе
11:30
Полина Гагарина опубликовала архивное фото
11:29
Смотрите, как гениально просто использовать зимой пустой парник
11:28
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дюссельдорф за 57 евро!
11:24
Государство выделило Русской школе Кивиыли 5000 евро на покупку тренажеров
11:12
На Донецком химзаводе прогремел мощный взрыв
11:07
Эдвард Лукас: годовщина 1917 года - головная боль для Владимира Путина (2)
11:05
Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!
11:01
За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро
10:49
Playboy вернет на страницы снимки полностью обнаженных девушек
10:48
Нарва по статистике становится все более нездоровой психически и умственно (1)
10:41
People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят
10:31
В Пыхья-Таллинне раздадут бесплатные консервы (1)
Все новости
LimonЦеликом
Стала известна цена билетов на «Евровидение-2017»

Стала известна цена билетов на «Евровидение-2017»

Playboy вернет на страницы снимки полностью обнаженных девушек

Playboy вернет на страницы снимки полностью обнаженных девушек

Десять способов организовать незабываемый День Святого Валентина бесплатно

Десять способов организовать незабываемый День Святого Валентина бесплатно

11:56
Мы уже знаем, где сегодня отметить День Святого Валентина! Говорят, что там будет жарко и уютно!
11:30
Полина Гагарина опубликовала архивное фото
11:05
Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!
09:55
Актер Хью Джекман снова борется с раком (фото)
KrasotkaЦеликом
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете

Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете (3)

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Девять интересных фактов о сексе, которые вы должны были узнать в 14 лет, но не знали

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

12:05
Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду
13. фев
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)
13. фев
Десять способов заставить его любить только вас
13. фев
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
SportsЦеликом
People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят

People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят

Видео: бадминтонисты сборной России прочитали в честь Дня влюбленных сонет Шекспира

Видео: бадминтонисты сборной России прочитали в честь Дня влюбленных сонет Шекспира

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

13. фев
Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"
ВпрокЦеликом
Telia и Starman следят за своими клиентами

Telia и Starman следят за своими клиентами

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?

В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?

09:48
Таблица: выбираем шоколадные конфеты на День Святого Валентина и сравниваем их цены
Погода
Сегодня будет самый теплый день на этой неделе

Сегодня будет самый теплый день на этой неделе

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

Пьяная 62-летняя женщина потеряла управление машиной и вылетела в кювет

Пьяная 62-летняя женщина потеряла управление машиной и вылетела в кювет (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро

За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят
Возможно только в Ласнамяэ: мужчина обустроил небольшую квартиру… прямо на крытой парковке
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(39)
В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(11)
Топ комментариев
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(39)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(25)
Лавров: пора задуматься о децентрализации Украины(24)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees