На Донецком химзаводе прогремел мощный взрыв

"По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район). Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода", - говорится в сообщении на сайте администрации Донецка.

Как сообщили "Интерфаксу" местные жители, чьи дома расположены рядом с территорией завода, несколько домов по улице Ленкоранская остались без стекол.

В данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма.

Тем временем, как заявил журналистам представитель администрации Куйбышевского района, больница и ряд многоэтажных домов пострадали в результате взрыва на химпредприятии. "Из-за взрыва на заводе пострадали несколько многоэтажных домов по Проспекту Кремлевский, а также 10 стеклопакетов вылетело в больнице номер 21, пострадавших нет",- сказал он.