Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Машины скорой помощи часто сталкиваются с проблемой невозможности беспрепятственно подъехать к подъезду дома, откуда поступил вызов. Управа Ласнамяэ первая в городе подняла такую важную и неоднозначную проблему для машин скорой помощи, как шлагбаумы и прочие физические препятствия во дворах района.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и ее заместитель Яанус Рийбе обсудили с главврачом Таллиннской скорой помощи Раульом Адласом варианты решения этой проблемы. Рассматривался вопрос единого пульта от всех шлагбаумов и возможность открытия их с помощью мобильного телефона. По словам главврача, если проблему шлагбаумов в перспективе можно как-то решить, то остаются еще и преграждающие дорогу тумбы, через которые не могут проехать даже спасатели. Особенно остро проблема стоит в ночное время, когда пациент сам не в состоянии открыть шлагбаум, а соседи не спешат помочь. Также остро стоит вопрос, когда карета скорой помощи не может найти парковочное место и вынуждена стоять посреди дороги. Без диалога между квартирными товариществами, городом и скорой помощи эти вопросы не решить.

«Будем говорить о поднятых сегодня проблемах на уровне города, ведь похожая ситуация не только в Ласнамяэ. Для поисков оптимальных решений нужно подключить специалистов из разных департаментов. Вместе мы должны найти выход из ситуации. Недопустимо чтобы машина скорой помощи стояла и не могла подъехать к пациенту. Когда идет борьба за жизнь - каждая секунда на счету. Не всегда врачи скорой помощи могут просто пойти пешком 200-300 метров, ведь часто нуждающегося в неотложной помощи нужно нести на носилках. Когда на кону жизнь человека, нельзя допускать потери времени на то, чтобы машина скорой помощи стояла под шлагбаумом или прочим препятствием, не имея возможности проехать к пациенту»,- произнесла старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.