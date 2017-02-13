Telia и Starman следят за своими клиентами

Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф сказал, что Telia использует лишь общие данные пользователей Telia TV, пишет Postimees со ссылкой на Geenius. Этими данными является, например, что и как часто смотрит среднестатистические клиент. За предпочтениями конкретных людей не следят.

«Данные используем для обеспечения качественных ТВ-услуг и их улучшения, а также для персонализации и поиска нового контента. Третьим лицам предоставляется информация только об общем числе пользователей, данные мы не продаем и не собираемся продавать», - сказал Неудорф.

Руководитель по коммуникациям Starman Кристи Рейланд говорит, что Starman сохраняет и работает только с теми данными, которые необходимы для оказания ТВ-услуг.

«Весь сбор и обработка данных происходит в соответствии с правовыми нормами, также основанием использования данных является данное клиентом согласие при подписание договора», - сказала Рейланд.