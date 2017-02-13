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Если ведомства переедут в провинцию, сотни чиновничьих мест займут новые люди

Йоозеп Вярк
Йоозеп Вярк
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Будущее местонахождение десятков госучреждений под вопросом. Министр госуправления Михаил Корб предложил правительству свое видение того, какие учреждения и в каком объеме можно было бы перенести из столицы. Какие ведомства будут отобраны, выяснится в ближайшие недели, когда другие министры внесут свои предложения.

Правительство ревниво хранило изначальный план центриста Корба в тайне, поскольку, пока не все ясно, не хотело вызывать паники ни в одном учреждении. Поэтому на документе значится отметка «для внутреннего пользования». В связи с этим Postimees публикует план без комментария Минфина: чиновники не могут комментировать содержание документа, который не обнародован.

По плану Корба, из столицы необходимо перенести 25 госучреждений. В интервью Postimees несколько недель назад министр госуправления сказал, что, по его замыслу, учреждения переедут из Таллинна в полном составе. «Если переводить учреждение из Таллинна, то целиком. Болтание между двумя городами вызвало бы много дублирования», - сказал тогда Корб.

Расходы на десятки миллионов

Самый большой вклад в план правительства должны дать находящиеся в ведении Министерства образования и наук целевые учреждения Innove и Archimedes, насчитывающие 339 работников (соответственно, 275 и 64). Оба должны переехать в Тарту. В то же время в плане стоит и предложение вернуть 232 работника Министерства образования и науки обратно в Таллинн.

Своих работников должна перевести из столицы и Академия внутренней безопасности, 165 работников которой должны отправиться в Ида-Вирумаа. Однако этот план вызвал трения в правительстве и поссорил МВД и Министерство юстиции, расчеты которых относительно расходов на возможный переезд расходятся на десятки миллионов евро. Этот вопрос отдельно обсуждался в спецкомиссии, сформированной при коалиции. Поскольку министр образования и науки Майлис Репс в это же время отвечала на вопросы членов Рийгикогу и на заседание спецкомиссии не успела, обсуждение не было доведено до конца.

По плану Корба, почти 150 работников должны перевести из столицы Департамент социального страхования (который должен переехать в Пайде), Фонд развития предпринимательства (EAS должен переехать в Раквере), AS Riigi Kinnisvara (должен переехать в Йыхви) и Департамент шоссейных дорог (должен переехать в Пярну). В том же объеме перемены ожидают Институт развития здоровья (144 работников – в Хаапсалу) и Земельный департамент (118 работников – в Тарту).

В каждом из остальных ведомств, которые должны переехать, насчитывается менее ста работников. В то же время бросается в глаза, что этот план затрагивает в первую очередь государственные фонды, из которых минимум восемь хотят перевести из столицы.

Также планируется перенести учреждения, связанные с обороной. Минобороны одно из немногих предоставило свои расчеты Минфину самостоятельно. По их оценке, из Таллинна возможно перевести около ста рабочих мест.

По мнению Минобороны, транспортная служба Сил обороны должна была бы переехать в Палдиски, группа спецопераций Сил обороны – в Эмари, спортцентр – в Пярну и Департамент оборонных ресурсов – в Тарту. Сколько работников они насчитывают – неизвестно, поскольку и в этом документе данные засекречены. Здесь следует отметить, что Департамент оборонных ресурсов должен переехать частично.

В плане министра госуправления значатся и несколько принадлежащих государству коммерческих фирм, о переезде которых можно было бы подумать. Пока в плане за ними значатся несколько сотен рабочих мест, но речь идет лишь о теоретической возможности. По мнению Министерства финансов, вопрос об их перемещении требует отдельного анализа.

В связи с государственными фирмами встает вопрос о государственной помощи, поскольку переезд может уменьшить дивиденды предприятий. Если государство будет вынуждено в ответ на это уменьшить свои ожидания относительно прибыльности, может встать вопрос о том, смог бы позволить себе такое действующий на рынке частный инвестор. В плане упоминается, что такое изменение может подразумевать некоторые элементы государственной помощи.

Но прежде, чем задаться вопросом о частном инвесторе, государство должно выяснить стоимость плана.

На места придут новые люди

Минфин подсчитал, что перевод одного рабочего места из Таллинна может обойтись примерно в 25 000 евро. При расчете учитывались расходы на содержание учреждений за 2016 год, расчеты были сделаны по количеству находящихся в Таллинне работников.

Однако международный опыт показывает, что, на самом деле, такие переезды могут быть намного дороже. В качестве примера можно привести Швецию середины 2000-х, когда было переведено 2700 рабочих мест. Поначалу на перевод одного рабочего места планировалось потратить 75 000 евро, но в действительности расход составил 115 000. В прошлом году в Дании стоимость перевода 3900 работников составила 31 740 евро на человека.

Во многом эта сумма зависит и от того, переезжает ли работник вместе со своим местом работы или на него приходит новый человек. На позапрошлой неделе Корб сказал в интервью Postimees, что речь идет о сокращении многих людей. «Некоторые переедут вместе с учреждением, но практика показывает, что их не более 25%», - пояснил он.

Тогда министр госуправления заметил, что перевод рабочих мест окажет большое влияние с точки зрения региональной политики, что указывается в качестве главного обоснования в плане перевода, разосланного министрам. Свою роль в сосредоточении жизни в крупнейших уездных центрах играют и административная реформа, и реформа уездных управ, в результате которых число рабочих мест в уездах уменьшится еще на 700. В связи с этим перевод госучреждений из столицы считается одним из решений в борьбе против провинциализации.

План Корба строго предусматривает рабочие места, которые будут переведены из Таллинна в другие самоуправления на постоянной основе. Это означает, что, например, человек, до сих пор работавший на должности, которую переведут из Таллинна в Валка, не сможет работать на ней удаленно.

В ближайшие недели правительство получит новую версию плана, в который, как утверждается, будет внесено несколько важных поправок.

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