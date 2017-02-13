Рийгикогу образовал комиссию для решения кризиса рождаемости

Согласно представленному фракциями Социал-демократической партии, Центристской партии и Союза Isamaa и Res Publica проекту постановления Рийгикогу о «Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости» (367 OE), задача комиссии по проблеме – исследовать положение дел в области основ государственной демографической политики и программ развития в данной области, а также представить предложения по улучшению ситуации.

Комиссия также призвана изучать демографическую политику и опыт других стран. Исходя из этого, она должна делать предложения для дополнения эстонской политики

Авторы постановления в пояснительной записке отмечают, что после восстановления независимости численность населения в Эстонии постоянно снижалась. Цель комиссии – выявить проблемы и найти решение для изменения данной ситуации. Авторы считают, что главные проблемы – это низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции.

Комиссия состоит из шести членов. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции - Йоко Алендер, Моника Хауканымм, Сирет Котка, Хельо Пикхоф, Райво Пылдару и Хелир-Валдор Сеэдер. Полномочия комиссии будут действовать до истечения полномочий данного созыва Рийгикогу.

За принятие постановления проголосовали 62 члена Рийгикогу, 13 – против. Шесть депутатов воздержались.