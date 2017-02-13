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Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Rus.Postimees.ee
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Предприятие Elektrilevi направило в Департамент конкуренции ходатайство о снижении с 1 июля средней цены сетевой услуги на 6,7 процента. Больше всего сетевая плата снизится для предприятий. Второе изменение заключается в том, что с 2018 года будет установлена фиксированная плата в тех местах потребления, где электричество не потреблялось в течение года или потреблялось в общей сложности в объеме менее 250 киловатт-часов.

«При снижении цены важную роль сыграл рост эффективности Elektrilevi, который стал возможен, благодаря установке счетчиков удаленного считывания и экономии на накладных расходах. Также на цену благоприятно повлияла финансовая среда», – сказал председатель правления Elektrilevi Тармо Мере, добавив, что для дальнейшего снижения цены необходимо привлечь клиентов и приспособить к этому ценообразование.

Снижение цены окажет наибольшее влияние на предприятия, для которых средняя цена уменьшится примерно на 8 процентов. Вместе с этим ценообразование для предприятий изменится таким образом, что стоимость услуги станет больше зависеть от числа сетевых подключений и их пропускной способности. Это подтолкнет клиента к приведению сетевого ресурса, который для него содержится, в соответствие с действительными потребностями.

Среднее падение цены для бытовых потребителей составит 4 процента, но в разных пакетах изменения будут разными. Стоимость сетевой услуги в некоторой степени уменьшится в пакетах с большим объемом потребления, то есть – в пакетах с фиксированной платой, а в пакетах без фиксированной платы, в котором содержится только цена киловатт-часа, цена останется такой же.

«Именно более крупные потребители до сих пор в относительно большей степени покрывали расходы на содержание сети, притом что расходы на оказание сетевой услуги не зависят напрямую от того, сколько электричества потребляется. После изменений цена для них будет больше основана на расходах», – пояснил Мере.

Плата за состояние готовности поможет удерживать цену сетевой услуги на столь низком уровне, насколько это возможно

Еще одно крупное изменение вступит в силу со следующего года – это фиксированная плата за поддержание готовности сети в тех местах потребления, где электричество либо не потреблялось, либо потреблялось в течение года в объеме меньше 250 кВт/ч. за основу расчетов будет взят предыдущий, то есть 2017 год, а размер платы будет зависеть от главного предохранителя.

Цель платы за готовность заключается в удержании цены на услугу на разумном уровне и в более долгой перспективе. Сегодня в сети Elektrilevi имеется около 57 000 мест потребления, где годами потребности в электричестве практически не было, но на основании договора предприятие Elektrilevi обязано поддерживать сеть в состоянии готовности к использованию. В случае тарифицирования на основании киловатт-часа из этих мест не поступает оплаты, а расходы на поддержание готовности сети все равно необходимо нести, и сегодня они содержатся в сетевой плате других клиентов. Например, обновления как с целью сохранения эксплуатационной готовности, так и с целью обеспечения электробезопасности ожидает более 1000 километров линий, по которым в течение года не было передано ни одного киловатт-часа электричества. На это потребовалось бы примерно 16 миллионов евро.

Плата за готовность подтолкнет клиента к обдумыванию, нужно ли ему сетевое подключение, а если нужно, то какой мощности. В случае если клиент видит в сетевом подключении ценность, будет обоснованным в некоторой степени внести вклад в поддержание его готовности. «Фиксированная плата поможет понять, в какой части сеть больше не создает никому ценности, чтобы оставить ту, которая важна для клиента. Так нам не придется нести неразумные расходы, и мы сможет повысить надежность работы линий, нужных для клиентов», – сказал Мере.

Окончательные цены и время их вступления в силу будут уточнены после согласования расценок с Департаментом конкуренции. Если новая цена предположительно вступит в силу с июля, то расценки должны быть утверждены и опубликованы за три месяца до этого, то есть не позднее апреля. После утверждения цен предприятие Elektrilevi разошлет письма тем клиентам, на которых повлияют изменения. Ежемесячная фиксированная плата, которая со следующего года будет применяться в тех местах потребления, где в течение 2017 года потребление электричества составило менее 250 кВт/ч, в зависимости от главного предохранителя составит 2-5 евро.

Больше информации об изменениях можно найти на домашней странице Elektrilevi.

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