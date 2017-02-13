Песков ответил шуткой на просьбу прокомментировать розыгрыш пранкеров конгрессмена США

"Мы видели эти сообщения СМИ (о розыгрыше), но Кремль к розыгрышу никакого отношения не имеет", - заверил журналистов Песков. Развивая тему, он перешел на шутливый лад: "Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять в этом Кремль. Это свидетельствует о некотором просветлении".

Пранкеры разыграли конгрессмена от демократической партии США Максин Уотерс, разговор шел о "вмешательстве России во внутренние дела Лимпопо". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также не скрыла иронии, комментируя розыгрыш. "Президент Айболит из страны Лимпопо... Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" - написала она в одной из социальных сетей.