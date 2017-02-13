Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

В Раквереской больнице для рожениц предусмотрены три родильных комнаты, в одной из которых имеется также ванна.

Руководитель отделения акушерства Лемме Луйк сказала, что, к счастью, нагрузка на выходных распределилась равномерно, так что все мамы смогли спокойно родить в родильной комнате. «В коридоре никому рожать не пришлось», - пошутила Луйк.

По ее оценке, рождение восьми детей на выходных в Раквере - особый случай, но в то же время не исключительный.

«Рождение детей происходит волнообразно. За бурным следует тихий период», - сказала Луйк, опираясь на свой опыт.

Она добавила, что работы акушеркам хватает и сегодня, в День святого Валентина.