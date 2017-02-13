Узнайте, как заполучить усадьбу с садом в США совершенно бесплатно

Норма Бёрнс владеет весьма прибыльным делом - разведением цветов на своем участке в Северной Каролине. Так вот она ищет нового собственника для своего поместья. Дама не хочет его продавать, она отдаст его победителю своеобразного конкурса: требуется написать эссе на 200 слов, в котором постараться убедить хозяйку, что именно он, автор эссе, достоин такого подарка, а также заплатить 300 долларов залога, чтобы подтвердить серьезность своих намерений.

Норма много лет возделывала свои цветники вместе с мужем, который умер в 2005 году. После его смерти женщина потеряла интерес к цветоводству, да и силы у нее уже не те. Рыночная цена усадьбы 450 000 долларов, но хозяйка не хочет денег, она просто-напросто желает, чтобы продолжалось дело ее жизни, чтобы новые собственники испытывали к цветоводству такую же страсть, как она и ее муж когда-то, и всячески способствовали процветанию ее дела.

Счастливый победитель конкурса получит от Нормы 50 000 долларов на переезд, а во владение - меблированный дом, сараи, курятник, цветочный магазин, два пруда, цветочные грядки, лавандовое поле, все необходимые сельскохозяйственные машины и орудия и еще многое другое.

Всё это абсолютно серьезно, и если вы хотите попытать счастья, все подробности найдете ЗДЕСЬ! Срок подачи эссе на конкурс - до 1 июня.