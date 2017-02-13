Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!

«Скажем так, что ход мыслей России уже давно невозможно понять. Исключить большинство из списка имеющих допуск на экспорт, so what? Этот рынок уже давно так или иначе закрыт», - сказал Саревет Postimees.

Если президент США Дональд Трамп или страны ЕС собираются когда-либо смягчить ответные санкции, рассуждает Саревет дальше, россияне могут начать упрямиться в отношении эстонских предприятий.

«Если раньше наше разрешение просто было приостановлено, то теперь оно ликвидировано. Это дает России в будущем прекрасную возможность нас попинать: обо всех разрешениях придется ходатайствовать заново», - говорит Саревет.

Хотя для Reyktal Россия и до санкций не была основным рынком сбыта. «Россия - это такой риск. И, если они не хотят нашей продукции, просто найдем другой рынок», - говорит Саревет. Один из важнейших рынков экспорта для Reyktal — Китай, куда поступает почти 20 процентов продукции предприятия.

«Конечно, россиянам стоит посочувствовать, поскольку в конечном итоге страдает находящийся там потребитель, который привык покупать хорошую рыбную продукцию Эстонии, - говорит Саревет. - Килька, шпроты, салака — все эти вещи будут потеряны».