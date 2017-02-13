Жители Эстонии дали более 100 000 обещаний, которые повысят культуру поведения на дорогах

"Деломер" предложил начать улучшать культуру в Эстонии с проблематики поведения на дорогах. В рамках первого проекта около 17 000 человек дали более 100 000 обещаний взять культуру поведения на дорогах в свои руки и внести в нее свой вклад.

"Идея проекта "Деломер" заключается в том, чтобы объединить действия всех жителей Эстонии и благодаря этому влиять на общепринятые нормы поведения. Мы говорим не о каких-то отдельных общественных мероприятиях или субботниках, а о маленьких поступках", - поясняет один из организаторов проекта Халлики Воольма. - Наши каждодневные привычки и поведение оказывают огромное влияние на нормы поведения в обществе в целом и именно из наших привычек формируется культура всего общества. "Деломер" - это инструмент, который ускоряет повышение планки общественных норм и помогает людям делать более сознательный выбор и самим участвовать в формировании общественной культуры".

"Ежегодно увечья на дорогах получает столько же людей, сколько вмещает полный театральный зал. По дорогам Эстонии разъезжает ежедневно около 4 000 пьяных водителей. 100 000 обещаний, касающихся поведения на дорогах, помогут сократить эти цифры", - считает основатель проекта Андеро Уусберг.

100 000 обещаний собраны, и на платформе "Деломер" сменится тема. Теперь будет поднята проблематика отношений общества и алкоголя, однако и в будущем можно будет ознакомиться с идеями для улучшения культуры поведения на дороге и дать свое обещание. Также на платформе появятся новые функции: можно будет ознакомиться с тем, какие обещания дают на "Деломере" знаменитости, посоревноваться друг с другом в совершении добрых дел, дать обратную связь или получить поддержку для вдохновения на новые обещания и поступки.

"Деломер" создан в рамках программы празднования столетия Эстонской Республики с целью предложить каждому жителю Эстонии сделать к юбилею простой подарок своей стране. Таким подарком является и неравнодушное по отношению к согражданам каждодневное поведение.