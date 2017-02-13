Водитель BMW, сбивший насмерть женщину и собаку в Мустамяэ, взят под стражу

Николай Караев: знать эстонский

Мне не нравится идея перевести на эстонский язык все школы и заодно детсады. Не потому, что я против того, чтобы знать эстонский, – я как раз всеми руками и ногами «за». Просто есть в этой идее нечто абсолютно иррациональное. Чтобы знать эстонский, русскому здесь необязательно ходить в эстонский детсад или эстонскую школу. Как обычно, это вопрос цели, средств – и альтернативных издержек.