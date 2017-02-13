Водитель BMW, сбивший насмерть женщину и собаку в Мустамяэ, взят под стражу

Напомним, что 11 февраля в 22.20 на Сютисте-теэ в Таллинне водитель BMW сбил насмерть 60-летнюю женщину и ее собаку, а затем скрылся с места происшествия.
Патрульные полицейские Ляэне-Харьюского участка задержали его 12 февраля в 11.00.
Как сообщает Пыхьяская окружная прокуратура, 19-летний юноша, который в субботу вечером на своем BMW сбил насмерть на Сютисте-теэ в Мустамяэ женщину и собаку, а затем скрылся с места происшествия, был взят под стражу сроком до двух месяцев.
Напомним, что 11 февраля в 22.20 на Сютисте-теэ в Таллинне водитель BMW сбил насмерть 60-летнюю женщину и ее собаку, а затем скрылся с места происшествия.
Патрульные полицейские Ляэне-Харьюского участка задержали его 12 февраля в 11.00.
Борис Тух: «Все худруки, кроме Гацалова, уходили без веских на то причин»
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Мы должны сами бороться за то, чтобы в мире больше не рассматривали историю Европы сквозь советскую призму, в чем застряла и Финляндия, заявила Софи Оксанен.
Мне не нравится идея перевести на эстонский язык все школы и заодно детсады. Не потому, что я против того, чтобы знать эстонский, – я как раз всеми руками и ногами «за». Просто есть в этой идее нечто абсолютно иррациональное. Чтобы знать эстонский, русскому здесь необязательно ходить в эстонский детсад или эстонскую школу. Как обычно, это вопрос цели, средств – и альтернативных издержек.
История может казаться чудесным оружием, пока она не обращена против тебя. Именно это грозит Кремлю в сотую годовщину революции 1917 года, пишет Эдвард Лукас.
Кто на крыше - хулиган или пострадавший?
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Перерасход почти 20 000 евро
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