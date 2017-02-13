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Прокуратура больше года продолжает расследование аварий с участием автобусов Lux Express в Ида-Вирумаа

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В январе и феврале прошлого года в Ида-Вируском уезде с разницей примерно в 10 дней произошли две серьезные аварии с участием междугородних автобусов Lux Express. Один человек тогда погиб, десятки попали в больницы, одному пришлось ампутировать руку. Расследование этих ДТП продолжается до сих пор.

"Расследование продолжается. Сейчас ждем результатов технических экспертиз", - сказала корреспонденту портала Rus.Err пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

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