СМИ: в Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына

По информации TV Chosun, мужчина был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур двумя своими соотечественницами.

Малайская полиция подтвердила Reuters, что гражданин Северной Кореи скончался по дороге из аэропорта в больницу. Однако они не раскрыли личность умершего.

Ким Чен Нам - старший сын Ким Чен Ира. Он считался потенциальным преемником корейского вождя, но впал в немилость после того, как в 2001 году был задержан при попытке въехать в Японию по фальшивым документам, чтобы посетить токийский "Диснейленд". Затем Ким Чен Нам бежал из КНДР вместе с семьей и неоднократно критиковал лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщалось, что после побега он опасался за свою жизнь и жил в Макао, где за его безопасность отвечали китайские правоохранительные органы. Затем стало известно, что он начал путешествовать по странам Юго-Восточной Азии.