Галерея: американские военные вместе с танками прибыли в Румынию

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР в воскресенье утром по местному времени произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap. О запуске ракеты южнокорейским журналистам сообщили представители вооруженных сил республики.

Предприятия оборонной промышленности Эстонии надеются с помощью США увеличить экспорт до 25 млн евро

Министерство обороны планирует в сотрудничестве с оборонной промышленностью Эстонии различные шаги по увеличению экспорта к 2019 году до 25 миллионов евро.

Президент Литвы назвала военные учения "Запад-2017" подготовкой к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, передает Newsru.com.

Путин извинился перед Эрдоганом за смертельный "дружественный огонь"

Президент России Владимир Путин принес извинения турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, по ошибке нанесла удар по военным Турции, убив трех человек и еще 11 ранив, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких ВС.

Кальюлайд: концентрация войск НАТО у границ с Россией - единственно верный шаг

В контексте прибытия в Эстонию войск НАТО, президент Керсти Кальюлайд напомнила об угрозе, исходящей от непредсказуемой России, пишет Financial Times.

Госконтроль: боеготовность, укомплектованность и оснащенность Сил обороны улучшилась

По оценке Госконтроля, в Министерстве обороны и Силах обороны в течение последних четырех лет произошло значительное развитие в части боеготовности подразделений, а также в период 2012–2016 улучшились укомплектованность и оснащенность подразделений. Министерство обороны и Силы обороны должны обращать больше внимания на участие в учебных сборах, а также на сокращение случаев прерывания срочной службы.

Die Zeit: в России идет вербовка наемников для войны в Афганистане

Вербовка российских военных для участия «в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом», разрешенного принятыми в декабре 2016 года поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», уже идет, и вербовщик, работающий на «частную военную компанию (ЧВК) Вагнера», намекает, что новым местом боевых действий станет Афганистан, пишет NEWSru со ссылкой на немецкую еженедельную газету Die Zeit.

Смотрите галерею! В Латвии демонтируют последнюю советскую ракетно-ядерную базу

В Латвии начался снос заброшенных военных сооружений на объекте Национальных вооруженных сил (НВС) в Галгаусской волости Гулбенского края.

Миксер обеспокоен ситуацией в Восточной Украине

Глава МИД Эстонии Свен Миксер выразил беспокойство в связи с ситуацией в Восточной Украине, где ожесточились бои между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.