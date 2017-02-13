Галерея: американские военные вместе с танками прибыли в Румынию

Военнослужащие Батальона 1 „Fighting Eagles” привезли с собой танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley и минометы «Paladin».
Они пробудут в Румынии девять месяцев и будут проводить учения совместно с румынскими военнослужащими.
Около 500 военнослужащих пехоты США, расположенной в Европе, вместе с военной техникой отправились 6 февраля из Польши на военно-воздушную базу «Михаил Когэлничану». Сегодня военные добрались до пункта назначения.
Военнослужащие Батальона 1 „Fighting Eagles” привезли с собой танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley и минометы «Paladin».
Они пробудут в Румынии девять месяцев и будут проводить учения совместно с румынскими военнослужащими.
Борис Тух: «Все худруки, кроме Гацалова, уходили без веских на то причин»
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Мы должны сами бороться за то, чтобы в мире больше не рассматривали историю Европы сквозь советскую призму, в чем застряла и Финляндия, заявила Софи Оксанен.
Мне не нравится идея перевести на эстонский язык все школы и заодно детсады. Не потому, что я против того, чтобы знать эстонский, – я как раз всеми руками и ногами «за». Просто есть в этой идее нечто абсолютно иррациональное. Чтобы знать эстонский, русскому здесь необязательно ходить в эстонский детсад или эстонскую школу. Как обычно, это вопрос цели, средств – и альтернативных издержек.
История может казаться чудесным оружием, пока она не обращена против тебя. Именно это грозит Кремлю в сотую годовщину революции 1917 года, пишет Эдвард Лукас.
Кто на крыше - хулиган или пострадавший?
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