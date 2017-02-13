Картина дня: Elektrilevi снижает цены, переезд госучреждений из Таллинна и страхование пациентов

Если ведомства переедут в провинцию, сотни чиновничьих мест займут новые люди

Будущее местонахождение десятков госучреждений под вопросом. Министр госуправления Михаил Корб предложил правительству свое видение того, какие учреждения и в каком объеме можно было бы перенести из столицы. Какие ведомства будут отобраны, выяснится в ближайшие недели, когда другие министры внесут свои предложения. Читать далее...

Страхование пациентов

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке системы страхования ответственности медиков. Это означает, что пациентам будут компенсировать ущерб, полученный в результате осложнений. Читать далее...

Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Предприятие Elektrilevi направило в Департамент конкуренции ходатайство о снижении с 1 июля средней цены сетевой услуги на 6,7 процента. Читать далее...

Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!

Руководитель ведущего в Эстонии предприятия по вылову креветок Reyktal AS Мати Саревет говорит, что запрет России на импорт показывает прежде всего желание пнуть предприятия пищевой промышленности Эстонии. «Здравый ум там давно потерян», - сказал он. Читать далее...

Яак Аллик: у меня нет претензий к Лысову, но больше мы не будем покупать кота в мешке!

Не прошло и трёх лет, как над Русским театром снова нависла угроза очередной смены художественного руководителя. Какие претензии у совета театра и театральных критиков к нынешнему руководителю Игорю Лысову? В студии Postimees свое мнение высказали председатель совета Яак Аллик и театральный критик Борис Тух. Читать далее...

Новый спортивный клуб

В субботу, 18 февраля, новая сеть спортивных клубов People Fitness открывает в столичном торговом центре Mustika свой первый спортивный клуб в Эстонии. Читать далее...

Большие счета Таллиннской скорой помощи

Таллиннская скорая помощь ограничила медиков в использовании лекарств, поскольку в прошлом году на медикаменты было потрачено денег больше, чем обычно. Курирующая деятельность скорой помощи мэр Мерике Мартинсон не считает перерасход в почти 20 000 евро значительным. Читать далее...

Переезд Академии МВД

Бывшие министры внутренних дел считают, что переезд Академии МВД в Нарву будет означать ее гибель. Читать далее...

Декларация о доходах для пенсионеров

Руководитель бюро Пайдеского отделения Налогово-таможенного департамента Тийна Эйнстен рассказывает, кому из пенсионеров следует подавать декларацию о доходах. Читать далее...

Telia и Starman следят за своими клиентами

Недавно американского производителя телевизоров Vizio уличили в слежке за людьми: они собирали данные о том, что именно смотрят люди, и продавали эти сведения другим. В Эстонии также собираются эти данные, но в этом нет ничего незаконного. Читать далее...

Флинн подал в отставку

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост. Он покинул свой пост после того, как обнаружилось, что Флинн дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США. Читать далее...

На Донецком химзаводе прогремел взрыв

По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий. Читать далее...