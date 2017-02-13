Суперакция: выиграйте превосходный огнетушитель!

«Домашние визиты спасатели проводят для того, чтобы дать людям дельный совет, как сделать свое жилье безопаснее и как предвидеть возможные опасности. Например, во время домашнего визита спасатели помогут проверить отопительные системы, электропроводку, правильное расположение и исправное состояние дымового датчика, а во все нуждающиеся квартиры будет бесплатно установлен дымовой датчик», - рассказал директор Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Холтсманн призвал заказывать бесплатную консультацию спасателей как себе, так и своим близким, а также соседям и знакомым. Так, при участии каждого, можно будет сделать квартиры Нарвы безопаснее. «Распитие алкогольных напитков, беспечное курение в комнатах, неисправные очаги отопления, отсутствие электричества или дымового датчика - это, несомненно, очевидные сигналы опасности и основные причины возникновения пожаров. Такие признаки опасности игнорировать нельзя. Сообщив о возможной опасности, покажете, что заботитесь о себе и о своих близких», - подчеркнул Хольцманн.

Домашние визиты осуществляют работники региональных спасательных частей, а также служащие Спасательного департамента данного региона. Работники спасательной службы, производящие домашние визиты, носят одежду с эмблемой Спасательного департамента и предоставляют удостоверение. Подлинность документов можно проверить, позвонив по телефону Спасательного департамента 1524.

Чтобы заказать домашнюю консультацию, необходимо позвонить по телефону 1524 до 31 марта и оставить свое имя и контактные данные. Среди всех, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию, 6 апреля будет разыграно три качественных огнетушителя.