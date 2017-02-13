Видео: в США на парочку путешественников из Эстонии надели наручники

Молодая пара из Эстонии хотела с помощью дрона снять видео в США, в Большом каньоне, но в этом районе снимать с помощью дрона и вообще запускать его нельзя. Когда нарушители приступили к съемкам, к ним подошел охранник и надел на них наручники.

«Нас задержали и отвели на допрос, - описывает случившееся Сяргеп. - Мы рассказали, что мы туристы из Эстонии, и извинились за свое поведение». Молодых людей проверили, внесли их имена в базу данных, угрожали им солидным штрафом - до 27 000 долларов.

К счастью, штрафа избежать удалось, нарушителей отпустили с миром. Естественно, они очень обрадовались.

Смотрите в видео, какие кадры удалось сделать молодым путешественникам в Большом каньоне до задержания!