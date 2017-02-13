Министерство финансов заметило рост доходов у населения страны

«Несмотря на скромный рост экономической активности, ситуация на рынке труда очень хорошая — показатели трудовой занятости и участия в рынке труда находятся на исторически высоком уровне. Сопутствующее низкому уровню безработицы давление зарплат привело к росту доходов работников, но при этом не снизило значительно конкурентоспособность предприятий, поскольку буфер прибыли был достаточно крупным», - сообщил заместитель руководителя отдела налоговой политики Министерства финансов Эрки Лыхмусте.

Участие в рынке труда в Эстонии в прошлом году оказалось на самом высоком за все времена уровне: 70 процентов людей трудоспособного возраста работали или искали работу. Доля участи в рынке труда выросла на фоне роста возраста выхода на пенсию, свою долю в этот показатель вносит также и постепенно внедряющаяся на практике реформа трудоспособности.

За год на рынок труда вышли дополнительно 8300 человек, сократилась доля неактивной части трудоспособного населения. В сравнении с 2015 годом доля неактивного населения Эстонии сократилась на 9700 человек, отметил Департамент статистики.

В четвертом квартале 2016 года уровень безработицы в сравнении с тем же периодом 2015 года вырос на 0,2 процента. В четвертом квартале число безработных за год выросло на 1200 человек. Уровень трудовой занятости в сравнении с четвертым кварталом 2015 года сохранился на том же уровне - на отметке 65 процентов.

В 2016 году на рынке труда в Эстонии было порядка 691 400 экономически активных людей, 46 700 оставались безработными. Уровень безработицы в 2016 году в сравнении с 2015 годом вырос на 0,6 процентных пункта.

Численность безработных в Эстонии сокращалась с 2011 года, но в 2016 году она выросла в сравнении с 2015 годом на 4400 человек. Численность безработных за счет сокращения экономически неактивного населения выросла, отчасти в этих статистических изменениях сыграла свою роль и реформа трудовой занятости.

В прошлом году в Эстонии насчитывалось 26 400 безработных мужчин и 20 400 безработных женщин. Хотя во втором и третьем кварталах 2016 года был отмечен быстрый рост численности активных в экономическом отношении людей, в целом в 2016 году крупных изменений на рынке труда не произошло.

Хотя в 2016 году в показателях трудовой занятости особо крупных изменений не произошло, он вырос как среди мужчин, так и женщин, сократив разрыв в занятости на 0,4 процентных пункта и достиг 7,6 процента. Разрыв в трудоустроенности в 2016 году среди 25-49-летних составил 12,7 процента, что на 0,8 процента выше, чем в 2015 году.

В 2016 году в Эстонии было 290 800 неактивных в трудовом отношении лиц в возрасте 15-74 лет, что почти на 10 000 человек меньше, чем в 2015 году. Основными причинами неактивного статуса были пенсионный возраст, прерванная на середине учеба, болезнь или физический недостаток.

Хотя наиболее распространенной причиной не активности среди мужчин и среди женщин был пенсионный возраст, в 2016 году среди женщин больше всего сократилось число не активных лиц пенсионного возраста, тогда как среди мужчин — больше всего сократилось число оставшихся вне рынка труда по причине болезни или увечья.

Численность неактивных в экономическом отношении людей в возрасте 20-64 лет в 2016 году в сравнении с 2015 годом сократилась на 6000 человек и составила в 2016 году 144 600 человек, что одновременно является самым низким показателем в этой возрастной группе экономически неактивных людей за все время после восстановления независимости.