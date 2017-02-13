Культовый телефон Nokia 3310 возвращается

Телефон увидел свет в 2000 году и в каком-то смысле стал предшественником телефонов нового поколения. Его аккумулятор чрезвычайно долго держал заряд, а корпус был прочен.

Новый телефон Nokia 3310 планируется презентовать на всемирном конгрессе мобильных телефонов, предполагаемая цена изделия составит 59 евро.

В мобильном телефоне будут часы, калкулятор, возможность установить до десяти напоминаний и четыре игры: Snake II, Pairs II, Space Impact и Bantumi.

Nokia изрядно помучилась, чтобы ввести свой бренд в мир смартфонов и, в конце концов, продала фирму Microsoft. С того времени под брендом Nokia пытались выпустить новые версии старых кнопочных телефонов.