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Культовый телефон Nokia 3310 возвращается

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Выпущенный в 2000 году телефон Nokia 3310 бесспорно был одним из самым популярных кнопочных телефонов. В этом году Nokia планирует вернуть эту модель на рынок, пишет The Independent.

Телефон увидел свет в 2000 году и в каком-то смысле стал предшественником телефонов нового поколения. Его аккумулятор чрезвычайно долго держал заряд, а корпус был прочен.

Новый телефон Nokia 3310 планируется презентовать на всемирном конгрессе мобильных телефонов, предполагаемая цена изделия составит 59 евро.

В мобильном телефоне будут часы, калкулятор, возможность установить до десяти напоминаний и четыре игры: Snake II, Pairs II, Space Impact и Bantumi.

Nokia изрядно помучилась, чтобы ввести свой бренд в мир смартфонов и, в конце концов, продала фирму Microsoft. С того времени под брендом Nokia пытались выпустить новые версии старых кнопочных телефонов.

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