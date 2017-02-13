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Французский концерн PSA обдумывает покупку Opel

Rus.Postimees.ee
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По неофициальной информации, производитель Peugeot и Citroën обдумывает сделку с терпящим убытки немецким автомобилестроителем.

Французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën обдумывает возможность приобретения немецкой компании Opel. Об этом сообщил агентству AFP во вторник, 14 февраля, представитель концерна в Париже, пишет dw.com.

По его словам, у PSA Peugeot Citroën уже имеются совместные проекты c немецким автомобилестроителем. Французский концерн - второй по величине производитель автомобилей в Европе после Volkswagen.

По информации агентства Bloomberg, PSA Peugeot Citroën рассчитывает приобрести европейский бизнес американской компании General Motors. Договоренность об этом может быть достигнута в ближайшие недели, пишет агентство со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров.

По итогам 2016 года Opel вновь потерпел убытки, хотя после радикальной реорганизации его руководство рассчитывало впервые с 1999 года выйти из минуса. Убытки Opel отрицательно сказываются на балансе головного концерна. Потери General Motors на европейском рынке в 2016 году составили 257 млн долларов (в пересчете 240 млн евро). По мнению главы Opel Карла-Томаса Ноймана (Karl-Thomas Neumann), отрицательный баланс связан с решением по Brexit и падению курса британского фунта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАgeneral motorsopelpeugeot
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