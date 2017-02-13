«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина

«Он настоящий человек-загадка. В нем живет бунтарь. Бунтарь против системы, которая его вскормила», - поведал Уку Ароп, известный рэпер, выступающий под псевдонимом Suur Papa.

«На самом деле он добрый и дружелюбный, хотя сразу и не скажешь. В любом человеке может проснуться свой м-р Хайд», - добавляет Genka (Хенри Кырвитс – прим.), который встречался с Beebilõust за день до происшествия.

«Радар» пообщался и с другими близкими и знакомыми рэпера-грабителя, среди которых, например, его бывший сокамерник Раймонд Кукушкин и друг детства Оким Рийм.

«Никто на самом деле не знает, какой жизнью он живет», - отметил Ароп.

Смотрите передачу «Радар» сегодня в 20.00 на телеканале Kanal 2.