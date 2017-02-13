"В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база (ЛВМБ), задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", говорится в сообщении ЗВО.

В настоящее время военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению, пишет fontanka.fi.

Не оставили без внимания эту новость и финские СМИ, однако представители минобороны Финляндии не стали давать развернутых комментариев по поводу военной активности в соседних Карелии и Ленобласти. Так, пресс-секретарь Сил обороны Ээро Кархуваара заявил изданию Ilta-Sanomat, что в такой проверке нет ничего нового, о подобных мероприятиях сообщалось и ранее, а другой информацией, помимо той, что представлена в прессе, финским военным не известно.