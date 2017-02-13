Государство ищет решение проблемы пустующих квартир в Кохтла-Ярве

В сотрудничестве Министерства финансов и отвечающего за жилищную политику Министерства экономики и коммуникаций создадут рабочую группу, в которую войдут представители местных самоуправлений и представительской организации местных самоуправлений, сообщил Минфин.

В начале февраля Кохтла-Ярвеское горсобрание решило уступить государству 31 муниципальную квартиру, чтобы освободиться от расходов на содержание. По словам министра государственного управления Михаила Корба, это первый случай, когда местное самоуправление, задача которого — организовывать на своей административной территории жилищно-коммунальное хозяйство, уступает государству несколько десятков брошенных квартир. Министр выразил надежду, что местные самоуправления и частные собственники не последуют примеру города Кохтла-Ярве и что решение проблемы будут искать в первую очередь в самом местном самоуправлении.

«Отказ от недвижимости не является решением, но показывает, что местное самоуправление с проблемой не справляется, ситуация требует вмешательства государства, а тема — целостного анализа, — сказал Корб в пресс-релизе. — Это не только проблема управления недвижимостью и государственным имуществом, это более широкая тема, охватывающая региональную политику, жилищную политику, социальную политику и планирование городского пространства. Решения нужно разработать в сотрудничестве государства и местных самоуправлений».

В конце 2016 года Министерство экономики и коммуникаций заказало сравнительно-правовой анализ решений проблемы пустующих квартирных домов и задолженностей квартирных товариществ, основной целью которого было проанализировать имеющиеся правовые решения и разработать методику их применения при решении проблемы задолженностей квартирных товариществ, ставя при этом во главу угла интересы жильцов, корректно оплачивающих свои счета.

Согласно Закону о вещном праве, каждый собственник может отказаться от недвижимой собственности, и она переходит государству, представитель которого — Министерство финансов. Прежде этой возможностью пользовались частные собственники. В конце 2016 года количество отказов от недвижимой собственности в пользу государства начало расти, особенно в части квартир. Если в 2013-2015 годах отказывались в среднем от десяти объектов недвижимости в год, то в 2016 году таких случаев было 38.