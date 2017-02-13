Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Поиск любви в интернете может обернуться внушительным счетом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Использование портала знакомств может привести к солидным платежным обязательствам, от которых не каждый поставщик услуги позволяет легко отказаться.

Немногие хотят говорить о том, что пользуются порталами знакомств, зачастую люди даже не осмеливаются попросить помощи в случаях, когда услуги портала оборачиваются обременительными договорными обязательствами, пишет руководитель Европейского консультационного центра потребителей Кристина Таммару.

Те, кому не хватает выбора на родине, все больше изучают возможности, которые предлагают заграничные порталы знакомств. Так поступил и один клиент, который заключил шестимесячный договор с немецким порталом знакомств и заплатил взнос в размере 329 евро. Он разочаровался в услуге и расторг договор на пятый день. По мнению поставщика услуги, количество полученных за это время при помощи портала контактов стоило 247 евро, и эта сумма была снята с кредитной карты человека.

Увы, это не единственный печальный опыт такого рода. Ежегодно к защите прав потребителя обращаются многие разочарованные, попавшие в ловушку порталов знакомств из-за невыгодных условий договора.

Каковы права клиента?

Договор, заключенный с порталом знакомств, по своей сути не отличается от прочих договоров, которые используются при покупки товаров или использовании услуг в интернете. Т.е. и при пользовании порталом знакомств можно передумать и отказаться от договора в течение 14 дней.

Важно знать, что это право распространяется на те порталы, которые действуют в Эстонии или другой стране ЕС. Если это портал, созданный в США или за пределами Евросоюза, на это рассчитывать нельзя.

Прежде всего, отказ от договора позволяет потребовать обратно плату за пользование или отказаться от платежного обязательства. И здесь есть важные нюансы, влияющие на права потребителя. Например, в случаях, когда потребитель своевременно отказывается от договора, но уже успел с кем-то познакомиться на портале, последний обычно утверждает, что пользование услугой уже началось и отказаться от нее нельзя.

Также могут предложить в качестве компромисса расторжение договора с возвратом половины уплаченной суммы. При этом потребителю важно знать, что продавец услуги может ограничить право отказа, если человек начал пользоваться услугой и при условии, что он был заранее предупрежден.

Зачастую порталы знакомств поясняют удержанные суммы не тем, сколько клиент пользовался порталом, а тем, со сколькими пользователями он с их помощью сумел познакомиться.

Автоматически продлевающиеся договоры

Также многие порталы знакомств продлевают заключенные с ними договоры автоматически, если пользователь в конце оплаченного периода ясно не выразит свое желание отказаться от этого. Таким образом потребитель, который в течение шести месяцев за несколько сотен евро был клиентом портала, незаметно для себя может получить продление услуги еще на полгода вместе с платежными обязательствами. Так, например, делают поставщики услуг знакомств в Германии и Франции.

Как избежать проблем?

Прежде чем стать пользователем портала знакомств, отправьте администраторам электронное письмо и уточните период членства, а также время, в течение которого можно передумать и отказаться от договора. Стоит также погуглить название портала, чтобы ознакомиться с отзывами и предупреждениями других пользователей.

Перед тем как принять решение, внимательно прочитайте условия соглашения. Счет на несколько сотен евро, который вы можете неожиданно получить, того стоит.

Набранная мелким шрифтом информация зачастую наиболее важна. Например, может выясниться, что удаление аккаунта не освобождает от членства и платежных обязательств.

Если после заключения договора вы обнаружили, что портал закомств не отвечает вашим ожиданиям, прекратите им пользоваться и сообщите по электронной почте о своем желании расторгнуть соглашение. Сохраните отправленное письмо.

Если у вас возникнут проблемы с отказом от заключенного с порталом знакомств договора, можно получить консультацию в Департаменте защите прав потребителя. В его составе действует Европейский консультационный центр потребителя, где ежедневно решаются трансграничные споры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдепартамент защиты прав потребителяинтернетпортал знакомствсчет
По теме
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!

Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян! 20

Руководитель ведущего в Эстонии предприятия по вылову креветок Reyktal AS Мати Саревет говорит, что запрет России на импорт показывает прежде всего желание пнуть предприятия пищевой промышленности Эстонии. «Здравый ум там давно потерян», - сказал он. Правда о Делавью

Правда о Делавью

Комментарий юриста Роман Шумилов, юрист, юридическое бюро Juridium На днях в некоторых СМИ и интернет-пространстве была поднята шумиха вокруг деятельности Центра Красоты DeLavue
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
мнение
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
с праздником!
limon.ee
мнение
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:40
Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей
16:30
Эстонская система э-здоровья получила престижную награду
16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
16:17
Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве
16:07
Поиск любви в интернете может обернуться внушительным счетом
16:05
Государство ищет решение проблемы пустующих квартир в Кохтла-Ярве
15:59
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных
15:55
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
15:54
В России началась внезапная проверка боевой готовности армии (1)
15:52
Премьер Украины назвал Тимошенко матерью коррупции в стране (1)
15:43
«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина
15:40
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
15:33
Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии
15:21
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
15:17
Французский концерн PSA обдумывает покупку Opel
15:16
Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров
15:15
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции
15:08
В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео
15:08
Видео: в США на парочку путешественников из Эстонии надели наручники
15:06
Культовый телефон Nokia 3310 возвращается
Все новости
LimonЦеликом
Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео!

Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)

Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)

Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)

67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

15:59
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных
15:40
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
15:08
В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео
14:50
Новый поворот! Анна Седокова заявила, что ждет ребенка от Сергея Лазарева
KrasotkaЦеликом
Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака

Человек, с которым вы вступите в брак и разведетесь, в зависимости от вашего знака Зодиака

Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду

Внимание! Врачи определили вредную для сердца посуду (1)

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
15:55
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
15:21
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
15:15
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции
SportsЦеликом
Федор Емельяненко опять решил завершить карьеру

Федор Емельяненко опять решил завершить карьеру

People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят

People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят

Видео: бадминтонисты сборной России прочитали в честь Дня влюбленных сонет Шекспира

Видео: бадминтонисты сборной России прочитали в честь Дня влюбленных сонет Шекспира

13. фев
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз
ВпрокЦеликом
Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Telia и Starman следят за своими клиентами

Telia и Starman следят за своими клиентами

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

10:05
В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?
Погода
Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве

Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве

«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина

«Радар»: друзья расскажут, что могло подтолкнуть рэпера Beebilõust на ограбление магазина

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе (2)

За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро

За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(21)
Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)
People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(47)
Топ комментариев
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(47)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(26)
Лавров: пора задуматься о децентрализации Украины(24)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees