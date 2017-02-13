Поиск любви в интернете может обернуться внушительным счетом

Немногие хотят говорить о том, что пользуются порталами знакомств, зачастую люди даже не осмеливаются попросить помощи в случаях, когда услуги портала оборачиваются обременительными договорными обязательствами, пишет руководитель Европейского консультационного центра потребителей Кристина Таммару.

Те, кому не хватает выбора на родине, все больше изучают возможности, которые предлагают заграничные порталы знакомств. Так поступил и один клиент, который заключил шестимесячный договор с немецким порталом знакомств и заплатил взнос в размере 329 евро. Он разочаровался в услуге и расторг договор на пятый день. По мнению поставщика услуги, количество полученных за это время при помощи портала контактов стоило 247 евро, и эта сумма была снята с кредитной карты человека.

Увы, это не единственный печальный опыт такого рода. Ежегодно к защите прав потребителя обращаются многие разочарованные, попавшие в ловушку порталов знакомств из-за невыгодных условий договора.

Каковы права клиента?

Договор, заключенный с порталом знакомств, по своей сути не отличается от прочих договоров, которые используются при покупки товаров или использовании услуг в интернете. Т.е. и при пользовании порталом знакомств можно передумать и отказаться от договора в течение 14 дней.

Важно знать, что это право распространяется на те порталы, которые действуют в Эстонии или другой стране ЕС. Если это портал, созданный в США или за пределами Евросоюза, на это рассчитывать нельзя.

Прежде всего, отказ от договора позволяет потребовать обратно плату за пользование или отказаться от платежного обязательства. И здесь есть важные нюансы, влияющие на права потребителя. Например, в случаях, когда потребитель своевременно отказывается от договора, но уже успел с кем-то познакомиться на портале, последний обычно утверждает, что пользование услугой уже началось и отказаться от нее нельзя.

Также могут предложить в качестве компромисса расторжение договора с возвратом половины уплаченной суммы. При этом потребителю важно знать, что продавец услуги может ограничить право отказа, если человек начал пользоваться услугой и при условии, что он был заранее предупрежден.

Зачастую порталы знакомств поясняют удержанные суммы не тем, сколько клиент пользовался порталом, а тем, со сколькими пользователями он с их помощью сумел познакомиться.

Автоматически продлевающиеся договоры

Также многие порталы знакомств продлевают заключенные с ними договоры автоматически, если пользователь в конце оплаченного периода ясно не выразит свое желание отказаться от этого. Таким образом потребитель, который в течение шести месяцев за несколько сотен евро был клиентом портала, незаметно для себя может получить продление услуги еще на полгода вместе с платежными обязательствами. Так, например, делают поставщики услуг знакомств в Германии и Франции.

Как избежать проблем?

Прежде чем стать пользователем портала знакомств, отправьте администраторам электронное письмо и уточните период членства, а также время, в течение которого можно передумать и отказаться от договора. Стоит также погуглить название портала, чтобы ознакомиться с отзывами и предупреждениями других пользователей.

Перед тем как принять решение, внимательно прочитайте условия соглашения. Счет на несколько сотен евро, который вы можете неожиданно получить, того стоит.

Набранная мелким шрифтом информация зачастую наиболее важна. Например, может выясниться, что удаление аккаунта не освобождает от членства и платежных обязательств.

Если после заключения договора вы обнаружили, что портал закомств не отвечает вашим ожиданиям, прекратите им пользоваться и сообщите по электронной почте о своем желании расторгнуть соглашение. Сохраните отправленное письмо.

Если у вас возникнут проблемы с отказом от заключенного с порталом знакомств договора, можно получить консультацию в Департаменте защите прав потребителя. В его составе действует Европейский консультационный центр потребителя, где ежедневно решаются трансграничные споры.