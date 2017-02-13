Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве

В ноябре прошлого года в одном из баров в столичном районе Копли женщина продала частному лицу ювелирные изделия, которые, по ее словам, были золотыми, но на самом деле оказались подделкой. Пострадавший заплатил за покупку 400 евро, по данному случаю возбуждено уголовное дело.

В декабре прошлого года в Маарду произошел случай, когда изображенная на фото женщина расплатилась в кафе купюрой в 50 евро. Женщина отвлекла внимание официантки разговором, в результате чего официантка отдала женщине и 50 евро, и сдачу. По данному случаю возбуждено дело о проступке.

Полиция просит всех, кто узнает изображенную на фото женщину, и тех, кто имеет к ней претензии, позвонить в Ида-Харьюское отделение полиции по номеру 612 4631 или участковому полицейскому по номеру 534 51167, либо написать по адресу kiira.kuznetsova@politsei.ee.

Старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Кийра Кузнецова напоминает, что ювелирные украшения не стоит покупать у незнакомцев с рук.

"Украшения следует покупать в специализированных магазинах, где в случае необходимости можно получить на товар сертификат," – сказала Кузнецова.

Похожие случаи, когда у работников сферы обслуживания при помощи манипуляций и отвлечения внимания разговором выманивают наличные, встречались и раньше. "В обществе все еще есть люди с нечестными намерениями и сотрудники сферы обслуживания должны быть очень внимательны. Поэтому деньги надо всегда пересчитывать до того, как положить их в кассу, чтобы потом не получить неприятный сюрприз", – сказала Кузнецова.