Эстонская система э-здоровья получила престижную награду

На церемонии вручения награды вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас сказал, что инновационную электронную систему эстонского здравоохранения, основанную на технологии Guardtime, отмечают и признают. «По нашей информации, Эстония – первое государство в мире, которое использует технологию блокчейн для обеспечения безопасности и достоверности данных о здоровье. В этой области мы первопроходцы. Надеюсь, что эта награда вдохновит нас разрабатывать еще больше электронных решений», – добавил Рыйвас.

На церемонии вручения награды также присутствовал генеральный директор Guardtime Майк Голт. Guardtime – это основанное в Эстонии технологическое предприятие киберзащиты, которое помогает обеспечить безопасность данных пациентов в эстонской инфосистеме э-здоровья.

Премия выражает признательность правительству, которое предоставляет эффективные и качественные услуги при помощи технологических решений. Награды удостаиваются инновационные проекты, которые изменяют жизнь людей.

На церемонии World GovTechioneers Race награду вручил вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

На церемонии также наградили мобильное приложение Eesti Energia в категории лучшей мобильной услуги.