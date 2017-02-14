ФИФА разрешила обвиненному в нацизме украинцу сменить клуб

8 февраля агент форварда заявлял о намерении отправить соответствующий запрос в ФИФА. Согласно действующим правилам федерации, футболист не имеет права менять клубы дважды в течение одного сезона. Сам Зозуля, как пишет издание, хочет вернуться в «Днепр», но это невозможно, поскольку украинской команде запрещено регистрировать игроков из-за задолженностей перед бывшими сотрудниками и тренерами.

7 февраля Зозуля принял решение остаться в «Бетисе» до конца сезона без права выходить на поле в официальных матчах, так как ранее был выведен из заявки, отмечает lenta.ru.

1 февраля другой испанский клуб «Райо Вальекано» объявил о подписании контракта с украинцем. Подобный шаг вызвал негативную реакцию болельщиков, обвинивших Зозулю в нацизме. Футболист неоднократно помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Кроме того, на странице в одной из социальных сетей он выложил фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.