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Много фото: когда и почему в Эстонии появились хрущевки1

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Из разговоров в редакции выяснилось, что не все знают, чем отличаются настоящие хрущевки от панельных пятиэтажек постройки 1970-х годов. Мы решили в этом разобраться. 

На помощь нам пришел Оливер Орро, младший научный сотрудник, лектор отдела охраны  и консервации памятников Эстонской академии художеств, который рассказал:

После смерти Сталина строительная политика в СССР изменилась очень быстро. Во время его правления в моде были гордые фасады с псевдоисторическими орнаментами и геометрически правильно спланированные кварталы.

Этот сталинский дом с башенкой в центре Таллинна в народе называется "Кремль".   Фото: KV.EE

Одновременно с осуждением культа личности сталинские дома были заклеймлены как архитектурные излишества и подвергнуты остракизму. Пришла пора строить по возможности быстро, рационально и экономично.

Целью новой власти было так нарастить объемы строительства, чтобы догнать капиталистические страны и обеспечить советских граждан современным и удобным жильем. Быстро были взяты на вооружение простой архитектурный язык и свободное планирование в градостроительстве. Произошла и трансформация размеров жилого пространства: во времена Сталина строили вполне себе нормальные дома, но не все квартиры в них были отдельными: в некоторых жили по несколько семей, как и в домах дореволюционного периода. Теперь же появилась цель: дать каждой семье отдельную квартиру.

В результате появились так называемые хрущевки, построенные по типовым проектам: жилые дома с маленькими квартирами, без каких-либо украшений на фасадах. Отталкиваясь от единых проектов и строго соблюдаемых нормативов, в разных частях Советского Союза архитекторы проектировали собственные варианты хрущевок. В Эстонии в основном использовались две проектные серии - 1-317 и 1-318, а также их слегка измененные варианты, использовавшиеся в сельской местности и малых городах.

Наиболее распространенным был четырех- или пятиэтажный дом с четырьмя квартирами на каждом этаже, но разновидностью этих серий были дома коридорного типа – общежития.

Реновированное общежитие в Мустамяэ. Фото: KV.EE

Такие дома-общежития были построены в Таллинне в Мустамяэ, а также в Нарве и в других местах Ида-Вирумаа. Однако их было меньше, чем обычных хрущевок, которые могли находиться и в центре, но чаще их строили в новых районах со свободной планировкой, чтобы не менять облик традиционно застроенных улиц или кварталов. Во многих местах дома стояли рядами, торцами к проезжей части, как, например, в Пельгуранна, в Таллинне, а также в Кивиыли и других городах Ида-Вирумаа.

В архитектурных кругах вид городского пространства в хрущевскую эпоху справедливо считался скучным и плохо спланированным, а дома –  безликими и клонированными и подвергались критике. Позже при проектировании архитекторы пытались искать более интересные и разнообразные варианты. Планировка квартир также не вызывала удовлетворения: кухни были очень маленькими, еще меньше были ванные комнаты, куда не входили ванны нормальных размеров, поэтому в них устанавливали так называемые сидячие ванны.

Кухня в хрущевке. / Фото: KV.EE

Ванная комната в хрущевке. Фото: KV.EE

Проблема оказалась и в том, что в первых домах были только двухкомнатные квартиры, слишком маленькие для больших семей. В других вариантах проектов была возможность одну из квартир на этаже сделать трехкомнатной, однако тогда третья комната была просто крошечной.

Вход в маленькую кухню - из большой комнаты.   Фото: KV.EE

Тем не менее, получение отдельной квартиры да еще с ванной комнатой, без которых жили сотни и тысячи горожан, было большой радостью: условия жизни людей значительно улучшились. После войны они часто жили в очень стесненных условиях.

Кирпичные хрущевки на улице Котка в Кристийне, Таллинн. Фото: KV.EE

Первые хрущевки были построены из кирпича, затем появились дома, смонтированные из так называемых блоков.

Блочные хрущевки в Мустамяэ. Фото: KV.EE

В центре Таллинна фасады хрущевок для солидности штукатурили. Так, хрущевки на улице Гонсиори покрыты терразитовой штукатуркой.

Оштукатуренная хрущевка в начале улицы Гонсиори, Таллинн. Фото: KV.EE

В виде исключения, например, в Азери, где тогда был кирпичный завод, дома такого типа построили, естественно, из красного кирпича. Для центральных частей городов был разработан вариант, когда на первых этажах специально проектировались помещения для магазинов.

Реновированная хрущевка с нежилыми помещениями на первом этаже на улице Спорди, в Кристийне. Фото: KV.EE

Первоначально в подвальных этажах были запланированы гаражи, но по таким проектам дома строились чрезвычайно редко: люди предпочитали кладовки для хранения того имущества, которое не входило в маленькие квартиры. К тому же личными автомобилями владели очень немногие жители хрущевок.

Интересно отметить, что в построенных в Эстонии хрущевках отсутствуют балконы, в то время как во многих частях России в домах тех же серий балконы были. В крупных городах  хрущевки имели центральное отопление, а в небольших городах в хрущевках плиты и титаны для подогрева воды в ванных комнатах топили дровами. Именно поэтому во дворах многих хрущевок находились сараи для дров.

Первые наши хрущевки строили во второй половине 1950-х годов. В Таллинне и в Тарту строительство хрущевок продолжалось до середины 1960-х, в малых городах и поселках - до начала 1970-х годов. В 1960-х строительство из кирпича и крупных блоков мало-помалу сменилось на панельное. Стоить заметить, что панели и крупные блоки - не одно и то же! В последующие десятилетия крупнопанельное домостроение стало доминирующим и начали работать так называемые жилищно-строительные комбинаты. Из сборных железобетонных панелей хрущевки уже не строили, им на смену пришли другие, чуть более продвинутые типовые проекты, да и планировка квартир стала немного удобнее.  

А это - уже не хрущевка! Фото: KV.EE

В начале 2000-х годов считалось, что хрущевки необходимо снести. Одной из причин того, что это не произошло, стала демография: семьи стали не такими большими, многие людей живут поодиночке или вдвоем, и им идеально подходят небольшие квартиры.

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